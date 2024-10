"Pokazali smo da smo Partizan": Heroj crno-bijelih se javio, golove posvetio ocu

Stefan Kovač je postigao dva gola protiv Novog Pazara i poslije utakmice je iznio impresije o pobjedi crno-bijelih.

Partizan je u 12. kolu Super lige Srbije gostovao Novom Pazaru i savladao ga 4:3. Meč pun preokreta i uzbuđenja, crno-bijeli su se vratili od 0:2, preokrenuli su, pa su strijepili do same završnice i tada je Stefan Kovač dao gol za pobjedu. Upravo su on i Ibrahim Zubairu bili strijelci za goste, dok su za domaćine precizni bili Uroš Đuranović i Dragan Bojat.