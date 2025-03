"Cijeli život mi prošao pred očima": Jokićev brat krenuo pesnicom ka novinaru, uslijedio preokret godine

Novinar koji je snimao Jokićevog brata, Strahinju Jokića, ispričao je kako je pomislio da će dobiti batine na Ol-staru.

Izvor: YouTube/KDREW TV

Strahinja Jokić, stariji brat Nikole Jokića, privukao je nedavno veliku pažnju medija tokom Ol-stara u San Francisku. Razlog je njegova građa, krupniji je i od brata košarkaša, dok je uz to sada imao i frizuru koja ga je činila još više zastrašujućim. Makar kada su u pitanju Amerikanci.

Tako je jedan novinar "Jahua" bio najodvažniji i uspio je da snimi Strahinju Jokića tokom Ol-stara i njegov snimak postao je viralan, da bi sada priznao da se poprilično uplašio kada mu je prilazio.

Snimao ga je "tajno", a onda je primijetio da se Strahinja Jokić okrenuo i pružio ruku ka njegovom telefonu, gdje se viralni snimak prekida. Sada je novinar ispričao šta se tu zapravo desilo i koliko je to bilo strašno iskustvo za njega: "Pogledajte, najstrašniji momenat u mom životu. U tom momentu sam vidio kako pesnica Nikolinog brata ide ka meni. Bio sam na NBA Ol-staru, kada sam nakon meča vidio porodicu Jokić i mislio sam da ću napraviti sjajan snimak, stao sam tu da to snimim i ovdje sam prvo pomislio da me gleda. Ali, mislio sam da sam paranoičan...", ispričao je Amerikanac.

"Nastavio sam da snimam, a onda je krenuo ka meni i podigao je svoju pesnicu. Cijeli moj život mi je prošao pred očima. Mislio sam da će se moj život završiti tu u mračnim hodnicima "Čejs centra" u San Francisku", rekao je novinar i rekao da je zapravo Jokićev brat posegao za nečim što je bilo iza njega, tako da je bez potrebe imao pogrešan utisak o njemu: "Ispostavilo se da je zapravo Jokićeva porodica predivna".

Ko je zapravo Strahinja Jokić?

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Jokićeva braća, Strahinja i Nemanja, privlače pažnju gdje god da se pojave, a uz Nikolu su stalno od njegovog odlaska u SAD. I te kako su brinuli o njegovoj karijeri i dok je igrao u Srbiji, a potom su učestvovali i u odlasku u NBA ligu gdje već deset godina igra za Nagetse.

Strahinja je svojevremeno i sam bio košarkaš i imao je jednu od ključnih uloga u igračkom i svakom drugom razvoju zbog mlađeg brata, a baš sa njim je Miško Ražnatović vodio i pregovore.

"Kada smo prvi put uspostavili kontakt, otišao sam u Sombor, našao porodicu igrača i pričao sa njima. Ta porodica je sjajna, veoma stabilna, staromodna srpska porodica, koja zaista veoma dobro brine o djeci. Bili su veoma srećni zato što je tako velika agencija zaintresovana za klinca koji, uzgred rečeno, nikad nije bio na treningu prvog tima. I prihvatili su da pristupe agenciji, ali htjeli su da mene vide. Dva dana kasnije su došli, razgovarali smo, stvorila se veoma dobra hemija. Posebno kada je u pitanju Strahinja, njegov stariji brat, on je bio tu. U tom momentu je bio veoma važan za tu odluku i za mnoge druge odluke. I u Srbiji mu je veoma pomogao da pomogne to što jeste, a bilo je veoma teško", kazao je o porodici Jokić Nikolin menadžer, Miodrag Miško Ražnatović.

Pomalo je "nezgodnog" karaktera, tako da je Strahinja Jokić prošle godine na jednom meču napao navijača. Zajedno sa bratom Nemanjom bio je u centru pažnje poslije sukoba Nikole Jokića sa Markusom Morisom na meču Denvera i Majamija iz 2021, pa su tada zaprijetili "američkoj braći".