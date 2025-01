Miško Ražnatović otkrio nepoznate detalje o Nikoli Jokiću: "Strahinja je odlučio, a mi smo žmurili na oba oka"!

Miško Ražnatović govorio je o važnim i ispravnim odlukama Nikole Jokića i njegove porodice na početku karijere sada najboljeg košarkaša svijeta.

Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić niže nevjerovatne rezultate u najjačoj ligi na svijetu, da je bilo neminovno da će jednog dana dobiti knjigu o sebi. Nismo dugo morali da čekamo, sada se to i obistinilo. "Zašto tako ozbiljno?" je naziv biografije o Nikoli Jokiću, a o najboljem košarkašku svijeta pričali su oni koji ga najbolje poznaju. Tako se među njima našao i sportski menadžer Miodrag Miško Ražnatović.

Priču o Jokiću Ražnatović je započeo riječima: "Najprije bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim Majku (Singeru) za ogroman trud koji je uložio, ja najbolje znam koliko je teško napraviti ovakvu knjigu".

Potom je otkrio kako je primijetio Jokića: "Taj proces je trajao nekih 30 sekundi. Kada sam drugi put vidio te frapantne brojeve u Sportskom žurnalu okrenuo sam neke telefone i odmah sam rekao 'Idite u Novi Sad i potpišite tog dečka'", ispričao je Ražnatović o Jokiću na promociji knjige Majka Singera.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Još kao veoma mlad Jokić je bio primijećen zbog nevjerovatne statistike. Da to tada nije bila samo slučajnost ispostavilo se i danas kad niže nevjerovatne rezultate i bez premca je najbolji košarkaš na planeti. A, da bi do tih vrhova došao, morao je da napravi veliki korak - selidbu iz Novog Sada u Beograd, u ekipu Mege 2012. godine.

S obzirom na to da je trostruki MVP NBA lige tada bio igrač Vojvodine, klubu je trebalo isplatiti obeštećenje, a Ražnatović je objasnio kako je taj proces izgledao.

"Sve se dešavalo decembru, a Nikola je u februaru punio 18 godina, On je sa 18 godina mogao da promijeni klub uz određeno finansijsko obeštećenje. Tu je najbitniji faktor igranje u juniorskoj ili kadetskoj reprezentaciji, pa po sreći ili nesreći on nije bio pozivan i tako je obeštećenje bilo 10.000 evra. Mi smo Vojvodini ponudili malo više da se ne čeka taj februar, što su oni objeručke prihvatili. Mala cijena, s obzirom na rezultate", bio je iskren sportski menadžer.

Strahinja je odlučio da mlađi brat ode u Megu

Interesovanje za Nikolu Jokića postalo je ogromno dok je još bio mlad igrač. Na sreću imao je stariju braću koja su se bavila košarkom i uz njihovu podršku Jokić je gradio svoj put. Najveću ulogu u odluci da karijeru nastavi u Megi imao je upravo najstariji stariji brat među trojicom Jokića - Strahinja (42).

Vidi opis Miško Ražnatović otkrio nepoznate detalje o Nikoli Jokiću: "Strahinja je odlučio, a mi smo žmurili na oba oka"! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Najprije Zvezda i Partizan, pogotovo Partizan su se pojavili bukvalno tri, četiri dana nakon što smo sve dogovorili. Strahinja je donio odluku i on je uz Dejana Milojevića bio glavni faktor da se cijela ova priča odvija ovako. Imali smo sreću da je Strahinja igrao košarku i da je dobro znao kako igrači prolaze kroz vječite, a kako kroz Megu."

"Pored toga Strahinja je najbolje znao svog brata, ja ga tada nisam poznavao. On je znao šta bi za njegov mentalni sklop i senzibilitet bilo preozbiljno. Ja to hiljadu puta ponavljam Mega je ključno uradila što nije sputavala igrače. Oni i Dejan Milojević su mu dopustili da se igra, da to bude on."

Objasnio je Ražnatović na kakav proces razvoja igrača misli: "Da kada nervira sve oko sebe ne bude sankcionisan, da se vrlo često zažmuri na jedno, ako ne i na dva oka. Puno je srećnih okolnosti bilo na samom početku, ta činjenica da je Strahinja bio duboko u tom procesu", zaključio je sportski menadžer.

Nikola Jokić je 2012. postao igrač Mege, a već 2015. centar Denvera. Nizale su se dobre partije momka iz Sombora i uskoro je postao figura oko koje se gradi ekipa. Sada je već trostruki MVP najjače lige na svijetu i smiješi mu se i četvrto priznanje, s obzirom na to da prosječno bilježi 30,1 poen, 13,2 skokova i 9,9 asistencija.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:28 Nikola Jokić pred početak nove NBA sezone Izvor: Instagram/HouseOfHighlights Izvor: Instagram/HouseOfHighlights

(MONDO)