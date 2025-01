Jokić uključio "ringišpil" i prevario čuvara: Majstorija Srbina u NBA ligi, ne mogu mu ništa (video)

Nikola Jokić izveo je fantastičan potez na meču protiv Orlanda.

Izvor: Printscreen/X/Nuggets

Nikola Jokić se poigrava sa protivnicima u NBA ligi. Nastavlja da pleše po parketu, a to je uradio i u pobjedi Denvera protiv Orlanda (113:100). Najbolji košarkaš na planeti upisao je 18. tripl-dabl sezoni (20, 14sk, 10as). I ne samo to, izveo je i jedan fenomenalan potez.

Učinio je to već u prvoj četvrtini i to u momentu kada je domaći tim vodio. Dobio je loptu, Džonatan Isak ga je čuvao, a onda je Nikola izveo popularni "ringišpil". Okrenuo je svog čuvara fintom, pa došao do lakih poena.

Njegova majstorija brzo je postala viralna. Tako je i NBA liga okačila njegov snimak, isto je učinio i Denver. Pogledajte kako je sve to izgledalo: