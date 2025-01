"Porodica Jokić je izašla iz kluba": Novi potresi u srpskoj košarci, otkriveni svi detalji

Porodica Nikole Jokića i definitivno je izašla iz košarkaškog kluba Džoker u Somboru...

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaški klub Džoker je prije nekoliko dana odustao od ABA 2 lige i ta vijest iznenadila je mnoge. Posebno zbog činjenice da iza tog kluba stoje Nikola Jokić i njegova porodica. U toku dana pojavila se nova vijest o tome da je došlo do prekida saradnje sa trenerom Vladimirom Lučićem i da će u nastavku za klub igrati klinci.

Šta se dogodilo? Ispričao je upravo sada već bivši trener kluba. "Porodica Jokić je izašla iz kluba. Bili su glavni finansijeri kluba i ljudi zaduženi da u 'Džokeru' sve bude na najvišem mogućem nivou. Sportski direktor je ostao iznenađen, morao je da reaguje nekako", počeo je priču Lučić za "Mozzartsport".

Objasnio je i šta se potom dogodilo. "Imali smo sastanak sa porodicom Jokić, tačnije sa Strahinjom koji nam je predočio da će on u klubu da bude do 19. januara i da poslije toga napušta klub, da neće učestvovati u finansiranju i da su treneri i igrači slobodni."

Nije htio previše da priča o istupanju iz ABA lige, odnosno ABA 2 lige. "Ne bih da ulazim u razloge toga. Znam samo da su svi u klubu bili iznenađeni, kako igrači, tako i ja. Odluke moramo da poštujemo, to su ljudi koji ulažu svoj novac, malo je takvih koji daju svoj novac u košarku. Odlučili su da izađu iz kluba i to maksimalno poštujem. Dosta su ulagali, napravili su preozbiljan klub. Trenutak u kom se dogodilo sve to, poslije skora 5-1 u ABA 2 ligi i sa realnim šansama da uz još dva pojačanja napadnemo ulazak u prvu ABA ligu nije po meni najbolji za sve, ali razumijem i poštujem odluku. Šta da radimo."

Žao mu je zbog svega što se dogodilo.

"Radio sam u klubu koji je preozbiljno organizovan, treneri i igrači imali su maksimalne uslove za rad. Velika je šteta za srpsku košarku što je porodica Jokić izašla iz 'Džokera'. Trebalo je to da bude naš veliki košarkaški centar, uz Spartak. Jedna od najzdravijih priča u Srbiji. Realno je bilo da možemo da napravimo vrhunske rezultate na ovim frontovima sa tim fondom. Ostaje žal, desilo se ono što niko nije mogao da predvidi i da očekuje. Oni koji su ostali u klubu imaju pred sobom jako težak zadatak da se organizuju, da dođu do novih finansija i da se snađu. Velika je šteta što se centar poput Sombora, neću reći gasi, ali je na dobrom putu", zaključio je Lučić.