"Kad je Jokić na klupi, to je dobar znak za naš tim": Džordan otkrio šta ne želi više nikad da vidi kod Srbina

Deandre Džodan dao je zanimljivu izjavu o Nikoli Jokiću.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić vratio se na parket poslije problema sa povredom lakta. Iako nije dovoljno oporavljen igrao je i donio veliku pobjedu Denveru u Majamiju (133:113). Upisao je novi tripl-dabl sa 24 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Sve je bilo završeno već poslije tri dionice, pa je Nikola dobio više vremena za odmor. O svemu tome pričao je njegov saigrač Deandre Džordan.

Prvo je analizirao sam meč. "Igrali smo dobro. Odgovorili smo dobro na poraz kod kuće. Defanziva je kreirala našu ofanzivu. Povratak Jokića i Gordona pomaže, Džamal je bio agresivan. Vestbruk, Braun, Votson, Stroter, svi su dobro čuvali svoje čuvare i mi smo ranije mogli da uđemo u igru", počeo je Džordan.

Jokić je na ovom meču igrao sa zaštitnim rukavom na laktu. Nije se to mnogo dopalo Deandreu. "Nadam se da ga nikada više neću vidjeti sa tim rukavom, izgleda užasno sa tim na ruci. Ali, ako igra tako čovječe, onda može da nosi šta god hoće."

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Džordan je igrao više nego inače jer je meč bio riješen, pa ga je novinar pitao i koliko je bitno da vidi Nikolu i startere na klupi više. "To je dobro, znači da svi zajedno radimo svoj posao, što više oni odmaraju to je bolje za naš tim, dugoročno gledano. Ako svaki od igrača radi svoj posao, to je dobro."

Slijedi meč sa Orlandom za koji igra Kentavijus Koldvel Poup koji je upravo iz Denvera prešao tamo. "Taj izdajnik...Da, neka se spremi, čeka ga nesportska lična. Pričamo više nego što bih htio, to je moj čovjek. On je porodica, jedan od naše braće. Radujem se da ga vidim i da ga fauliram dosta jako", zaključio je Džordan.