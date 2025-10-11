Visok je preko dva metra i ima 180 kg: Strahinja se pojavio na sudu i nagodio se, navijač i dalje ima posljedice

Strahinja Jokić osuđen na uslovnu kaznu od godinu dana zbog tuče sa navijačem na tribinama.

Brat Nikole Jokića Strahinja priznao je krivicu za udaranje navijača tokom utakmice Denvera i uslovno je kažnjen na 12 mjeseci zbog prekršaja i manjih krivičnih djela koje je napravio. To znači da ako u narednih godinu dana napravi sličan ispad, moraće da odsluži zatvorsku kaznu.

Incident se dogodio prošle godine u aprilu, a sve je zabilježeno video snimkom, tako da su svi dokazi bili dostupni. Strahinja se prvo branio da je u pitanju bila samoodbrana, ali snimak koji se proširio po svim društvenim mrežama mu nije išao u prilog. Televizija "9News" donosi detalje ovog slučaja uz snimak kada Strahinja stiže u sudnicu.

"Žrtva u ovom slučaju takođe je dala izjavu, navodeći da i dalje pati od anksioznosti zbog ovog incidenta. Njegovo ime je Nikolas Majer i podnio je tužbu protiv Jokića još u aprilu", rekao je reporter "9News" i dodao:

"Sudija je upozorio Jokića da bi mogao ponovo završiti u zatvoru ukoliko prekrši uslove uslovne kazne. Da, njegov advokat je rekao da on ima 2,08 m i da teži više od 180 kilograma. Takođe, Jokić je naveo da je tako reagovao jer je branio starca koji je bio meta zadirkivanja", navodi pomenuti izvor.

Ko je Strahinja Jokić?

Strahinja je svojevremeno bio košarkaš, ali nije dosegao visine svog mlađeg brata. Kako je nedavno ispričao Nikolin menadžer Miško Ražnatović, od starta karijere je bio njegova najveća podrška. Šta god da bi se desilo, trostruki MVP NBA lige bi zvao Strahinju.

"Nikad me nije pozvao. Strahinja koji je stvarno odmah do njega, cijelu karijeru, od njegove 17. godine. On je otišao sa njim i bio je tu pored njega. Sigurno je bilo teških trenutaka, ali on je bio ta velika podrška i zaista mislim da nije bilo njega, bez njega bi se ovo teško dogodilo. Nikola je imao dosta kriznih momenata i u Megi, nije bilo lako, ali Strahinja je uvijek bio tu, živio je sa njim i stvarno ga je vukao i podizao u teškim trenucima", rekao je Ražnatović u podkastu "6.75range".