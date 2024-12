"Drama" pred spektakl: Fjuri i Usik napravili haos, morali su da ih razdvajaju pred kamerama

Tajson Fjuri i Oleksandar Usik imali su dramatičan okršaj pred meč.

Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

U maju je Oleksander Usik sa prelomom vilice pobijedio Tajsona Fjurija i odbranio šampionsku titulu. Sada je došlo vrijeme za revanš, opet će se naći u ringu i to 21. decembra na istom mjestu. U Saudijskoj Arabiji. Prije svega toga njih dvojica napravili su haos na konferenciji za medije.

Kada je završen zvanični dio i razgovor sa medijima, stali su jedan pored drugog, oči u oči i gledali su se. Nije to ništa novo, jer to bokseri često rade, ali su njih dvojica od toga napravili dramu. Sve to trajalo je čak 11 minuta i 20 sekundi. Nisu skidali pogled jedan sa drugog, a onda su se umiješali drugi, stali između njih i uspjeli da ih razdvoje pred kamerama.

Nema sumnje da je ovo samo najava spektakla i pravog haosa koji će da uslijedi u ringu. Britanac je dodatno motivisan zbog poraza, dok Ukrajinac želi da pokaže da ga u maju nije slučajno pobijedio i da je bolji u ovom trenutku. Vrlo brzo će stići i odgovor na to pitanje...

"Nanijeću mu mnogo, mnogo bola. Ima da ga povrijedim sigurno. Nemam ništa drugo da mu poručim osim da ga čeka mnogo patnje i bola. Prošli put kada smo se borili previše sam se smijao i šalio. Vrijeme za priču je gotovo, naneću mu mnogo štete u ringu", rekao je Fjuri novinarima.

Oleksander nije htio da odgovara u sličnom stilu. "Sada samo treba da se pokažemo pred svjetlima i kamerama. Sve će se vidjeti u ringu", zaključio je Usik.