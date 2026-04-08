Borac eliminisan iz Kupa BIH, Mikić odmarao najiskusnije!

Rukometaši Maglaja savladali banjalučki Borac u prvom pretkolu kupa BIH.

Rukometaši Borca završili su takmičenje u Kupu BIH. Nakon prošlogodišnjeg odustajanja od učešća na završnom turniru Banjalučani su ove sezone eliminisani na samom startu.

Maglaj je u prvom pretkolu Kupa BIH rezultatom 36:28 savladao Borac za koji na ovom meču nisu nastupali oni najiskusniji – Nebojša Grahovac, Vladimir Vranješ, Vlado Draganić i Stanko Stanković.

Trener crveno-plavih Mirko Mikić odlučio je da pred izuzetno važan duel sa Slogom u Premijer ligi BIH poštedi nekolicinu standardnih prvotimaca, što je domaćin iskoristio i došao do trijumfa kojim se kako-tako revanširao Banjalučanima za dva poraza u prvenstvu.

Maglaj je dobro počeo utakmicu i otišao na 4:1 nakon gola Ognjena Kalamande, nekadašnjeg igrača Borca, ali je uslijedila je serija Borca od 5:0 i Banjalučani su stigli do prednosti 6:4.

Uspio je nakon toga Maglaj da se konsoliduje i povede, a nakon egala domaćin je uspio da se „odlijepi“. Golman Riad Polić u 22. Minutu pogodio je na prazan gol za 15:12, a potom je Barjaktarević povisio na 16:12. Domaći su do poluvremena zadržali ovu prednost, na semaforu je stajalo 17:13, zahvaljujući i raspoloženom Poliću koji je sakupio devet odbrana u prvom dijelu.

Prednost Maglaja povećala se na pet golova kada je Halilović iz sedmerca postigao svoj četvrti gol na utakmici. Poveo je Maglaj 24:18, a onda ušao u problem sa realizacijom i u tom periodu dok se domaćin mučio u napadu smanjio je Borac na 24:21. Njihovu seriju prekinuo je Barjaktarević golom sa crte za 25:21.

Nakon što je Borac smanjio na 25:22 domaći su zatražili tajm aut i to je urodilo plodom i Maglaj je golom Delića otišao na 29:22. Već tada Mikić je pružio priliku mladim rukometašima koji inače nemaju veliku minutažu, a za crveno-plave je na ovom meču debitovao i mladi golman Vukašin Branković.

U posljednji sedam-osam minuta Maglaj je rutinski priveo meč kraju i slavio sa konačnih 36:28.

U drugom pretkolu Maglaj će naredne sedmice igrati protiv pobjednika duela Zrinjskog i Goražda.