Alkaraz nije srušio Đokovićev rekord iz 2015. godine

Karlos Alkaraz propustio je priliku da prestigne Novaka Đokovića po zaradi u jednoj sezoni.

Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA

Jedna od najboljih sezona u karijeri Novaka Đokovića bila je prije 10 godina, kada je 2015. godine osvojio 11 turnira, od čega tri grend slema i šest Mastersa. Shodno tom uspehu poobarao je brojne rekorde i postao igrač koji je zaradio najviše novca u jednoj sezoni u muškom tenisu. To je bila cifra od 21.146.145 miliona dolara, a Karlos Alkaraz je umalo ostao "kratak" za tu sumu.

Prvi teniser svijeta iza sebe ima maestralnu sezonu, osvojio je osam titula, od čega dva grend slema - Rolan Garos i US Open, ali ga je odustajanje od Mastersa u Šangaju i Kanada Opena osujetilo na putu da obori Đokovićev rekord.

Istina je da su nagrade drastično porasle u protekloj deceniji, pa i taj podatak treba uzeti u obzir. Alkaraz jeste zaradio najviše u 2025. 21.354.778, ali moraće da plati "penale".

ATP published the final 2025 prize money list, with bonus $ added.

Alcaraz fell just short of Djokovic's record from 2015 ($21.6M, not adjusted for inflation) due to his M1000 bonus reduced by $3M.



In total, $8.7M out of $24M in bonus pools went back to the tournaments.pic.twitter.com/MGEzSeQ7Mh — Oleg S. (@AnnaK_4ever)December 22, 2025

Šta to znači?

Alkaraz je zbog otkazivanja Toronta i Šangaja ostao bez tri miliona dolara i time je ostao na sumi od 18,8 miliona dolara, što je znatno manje od Đokovića.

ATP dodjeljuje ogroman bonus igračima koji osvoje najviše poena na svim masters turnirima i ATP finalu. Ove sezone, 21 milion dolara biće raspoređeno među 30 najboljih igrača. To su oni koji su osvojili najviše poena na devet mastersa i finalnom turniru na kraju godine.

Prema pravilima, igrač koji ne učestvuje gubi 25 odsto iznosa bonusa koji je dobio za učešće na svakom masters 1000 turniru, pa je Španac tako ostao bez 3 miliona.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!