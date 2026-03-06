Košarkaški trener Vlade Đurović analizirao je uspjeh reprezentacije Srbije u nedavno održanom FIBA kvalifikacionom prozoru.

Izvor: MN PRESS, ArenaSport 1 / printscreen

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je u oba meča protiv tima Turske u drugom kvalifikacionom prozoru za Mundobasket 2027. Iako je tim Ergina Atamana bio u gotovo kompletnom sastavu, a Orlovi znatno oslabljeni, tim Dušana Alimpijevića u Beogradu i te kako je imao šansu da odnese bar jednu pobjedu, prije svega u Beogradu. Šanse Srbije u nedavno odigranim mečevima prokomentarisao je i košarkaški trener Vlade Đurović.

"Prezadovoljan sam kako je Alimpijević postavio igru, kao je vodio tim, Ekipa koju je imao bila je ispod nivoa rezultata koji je napravio u Pioniru. Po mom mišljenju, sigurno bismo dobili da je Aleksa Avramović igra u Beogradu, kad smo izgubili četiri razlike. Tako je bilo teško i da su igrali neki drugi", započeo je Vlade Đurović u sudiju Arene sport.

Vidi opis "Niko nije objasnio zašto nije igrao Pokuševski": Đurović postavio mnogo pitanja poslije poraza Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Reprezentacija Turske na raspolaganju nije imala samo igrače iz NBA lige, a timu nisu pomogli i jedan od najboljih evroligača i naturalizovani košaraš Šejn Larkin. Ipak, odnos prema nacionalnom dresu očigledno je bio dužnost za ostale igrače.

"Da se neki ne iznenade, Turskoj su nedostajala dva igrača iz NBA, ali da se sve reprezentacije poređaju - Italija, Grčka, Španija, Francuska, naša... najjača je turska ekipa, jer imaju najviše igrača iz Evrope. To je sticaj okolnosti. Ataman je trener u Panatinaikosu, da nije pitanje je da li bi Osman ili Jurtseven bili tamo, ovako Ataman je rekao tamo. Predsjednik države Erdogan je naredio da moraju da dođu svi iz Evrolige, došlo je njih osam i stvarno su bili mnogo jaki. Tamo nismo imali šansu, ali jesmo u Beogradu."

Srbija je u drugom poluvremenu Beogradu pokazala mnogo bolju igru, ali nije uspjela da pobijedi. "Šta je izdalo Alimpijevića? To je spoljni šut, oni su imali toliko izgrađenih akcija za tri poena, da ja to nisam nikad vidio - da toliko neka ekipa šutira i da igrač bude toliko slobodan i ništa nismo pogodili. Da smo mi pogodili te trojke, bilo bi drugačije."

Kako Turci mogu, a Srbi ne?

Veliki problem reprezentacije Srbije bio je broj igrača koji se odazvao ili je dobio zeleno svjetlo svog tima. Kakav god razlog bio, Srbija u timu nije imala neke od najiskusniji evroligaša.

"Sad oprez... Zašto Dubai, ako je pustio Avramovića i Dangubića nije pustio Petruševa, zašto Milano nije pustio Gudurića, zašto Duško Ivanović ili Virtus nisu pustili Smailagića. Niko nije objasnio zašto nije igrao Pokuševski? Da li je bio povrijeđen ili nije bio poželjan? Partizan stalno daje igrače, bila je nesreća i to što je Marinković povrijeđen, o tome niko nije pričao. A, Partizan stalno daje igrače", bio je jasan Đurović.

Vidi opis "Niko nije objasnio zašto nije igrao Pokuševski": Đurović postavio mnogo pitanja poslije poraza Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Poslije dva poraza od Turske, Srbiji predstoje mečevi protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, a pobjede su imperativ.

"Moramo da dobijemo, kako znamo i umijemo. Ekipa mora malo jača da bude. Mora Avramović da zaigra u prvom meču. Gudurić je važan u Milanu, mnogo bi pomogao. Ne može kad te zove reprezentacija 'pa, ne znam, vidjeću. To je čast i obaveza, od pamtivjeka, da se takmičiš i daš sve od sebe. Mene brine i stanje u Savezu, vidim da se tu podmeću neki klipovi ili noga Čoviću. Ako je predsjednik Saveza neka, trebalo bi da ga pustimo. Mi ako ne odemo na Svjetsko prvenstvo, ne idemo na Olimpijske igre, a onda nas nema. Svijet će da nas gleda drugačije, ako nema Srbije više nismo ono što smo bili. Apelujem na sve koji mogu da pomognu, da se Savez izvuče iz ove situacije koju imamo. Čuo sam i priče o Alimpijeviću 'ma, nije on dobar'. Jeste, on je dobar, on je odlično rješenje za naš Savez. Ne znam ko bi više izvukao sa ovom ekipom. Sastanu se na svega dva dana. Kalinić hoće da igra, a ne može, ima 35 godina, nema snage u nogama. I sam je rekao, svaka mu čast, da mu je to najgora utakmica u karijeri, ali svaka mu čast što se pojavio", zaključio je Đurović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!