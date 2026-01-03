logo
Da li će Partizan biti posljednji u Evroligi? Softver izračunao sve pobjede crno-bijelih

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Softver predviđa veoma loš plasman Partizanu na kraju sezone u Evroligi.

Da li će Partizan biti posljednji u Evroligi Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan je u nizu veoma loših rezultata u Evroligi, a nakon četiri uzastopna neuspjeha crno-bijeli su pali na posljednje mjesto na tabeli. Sada su zvanično 20. u Evroligi, iako zajedno sa još pet timova dijele poziciju. O najslabijem timu u Evroligi trenutno odlučuje koš-razlika, a već postoje kalkulacije ko bi mogao da završi ligaški dio sezone sa najmanje uspjeha.

Računanja o najlošijem timu u Evroligi nisu nimalo prijatna za navijače Partizana! Na osnovu kalkulacija specijalizovanog profila "Figurei8ht", Partizan nema nikakve šanse da se nađe u Top 4 ili Top 6 ove sezone, dok mu se za Top 10 daje tek 0,4 odsto šansi. Sa druge strane, ovaj nalog predviđa da će Partizan sa samo 12 pobjeda u cijeloj sezoni podijeliti posljednje mjesto sa Asvelom!

Na njihovoj tabeli vidi se da je Partizan pretposljednji tim u Evroligi, dok je francuski predstavnik na posljednjoj poziciji - ali sa istim brojem pobjeda. Dvije ekipe i u ovom trenutku imaju isti broj pobeda (6-13), a Asvel je zbog jednog poena bolje plasiran od Partizana.

Što se tiče ostalih timova koji trenutno imaju skor 6-13, ovaj specijalizovani profil predviđa da će Anadolu Efes imati 13 pobjeda na kraju sezone, a da će Baskonija, Pariz i Bajern sezonu završiti sa 14 trijumfa. Svaki od tih timova biće veoma daleko od doigravanja. Navodno, za 10. mjesto i plasman u plej-in biće potrebno čak devet pobjeda više nego što će ih ostvariti Partizan!

