Englezi "prevarili" Srbiju i to je upalilo alarm: Hitno se mijenja jedno pravilo u fudbalu

Zbog "tajm-auta" koji je uzeo Tomas Tuhel protiv Srbije uvodi se novo pravilo u fudbalo.

Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Svake godine sve je više novih fudbalskih pravila, tako smo ovog vikenda u Premijer ligi vidjeli kako više ne važi "dupli dodir" s loptom prilikom izvođenja penala, ranije tokom sezone i zašto je uvedeno pravilo "osam sekundi" za golmane, a to je čini se tek početak revolucije koja nas čeka zbog Arsena Vengera.

Međutim, prije nego što dođe pravilo promjene o ofsajdu, stiže novotarija koja ima zadatak da zaustavi trend koji se proširio u fudbalu poslednjih nekoliko meseci - i koji smo vidjeli i na meču Engleske i Srbije na "Vembliju".

Prema trenutnim pravilima golman ne mora da napusti teren ako zatraži ljekarsku pomoć, za razliku od ostalih igrača na terenu. Tu rupu u pravilima počeli su mnogi da koriste, tako da je Tomas Tuhel recimo protiv Srbije naredio svom golmanu Pikfordu da se požali na povredu poslije jedne bezazlene situacije, kako bi okupio iste sekunde svoje igrače kraj aut-linije i dao im sasvim nove instrukcije jer nije očekivao Srbiju u formaciji u kojoj je izveo novi selektor Veljko Paunović.

Nije naravno samo Tomas Tuhel jedini trener koji koristi situaciju i uzima "tajm-aut", nego je to trend koji koriste gotovo svi treneri širom Evrope, posebno u "ligama petice" i tu sudije ne mogu ništa.

Međunarodni bord fudbalskih asocijacija (IFAB) koji je zadužen za promjene pravila fudbalske igre razmatraće uskoro kako da riješi ovaj problem, pošto ima i onih trenera koji su digli glas. Jedan od njih je Danijel Farke koji je "udario" na Pepa Gvardiolu i njegovog golmana Đanluiđija Donarumu tokom prethodnog vikenda.

Za sada postoje dva rješenja, prvo da umjesto "povrijeđenog" golmana iz igre izađe drugi fudbaler na 30 sekundi, dok je druga opcija da se zabrani približavanje igrača aut-liniji za vrijeme takvih prekida, čime bi bio ukinut takav svojevrsni tajm-aut.

O tome bi trebalo da se diskutuje na sastanku IFAB-a koji je zakazan za 20. januar 2026. godine.

