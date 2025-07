"Dvije stvari bih odmah promijenio u fudbalu": Čuveni engleski sudija ima ideje - da li je ovo pravo rješenje?

Nekadašnji engleski sudija Mark Klatenburg ima nekoliko prijedloga za promjenu pravila u fudbalu koje bi pomogli ubrzavanju igre.

Izvor: Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Da li su potrebne promjene fudbalu i koje? Bivši sudija Mark Klatenburg ima ideje. Njemu se nikako ne sviđa trenutna situacija, posebno to što igrači odugovlače i tako "kradu vrijeme". Želi da se takve situacije izbjegnu u budućnosti. Ima predlog za one koji odlučuju i nada se da će to da bude usvojeno.

"Sviđa mi se ideja da se dosudi korner ako golman drži loptu duže od osam sekundi, neće mi se dopasti ako sudija bude držao podignutu ruku i odbrojavao sekunde, to će da izgleda užasno. Dvije stvari koje sam oduvijek želio i koje se nadam da će uvesti su sljedeće. Fudbal je oduvijek bio zabava, ljudi žele da vide da se igra što duže. Kada sam ja ušao u ovaj posao u Ligi šampiona, bilo je aktivne igre nekih 40 minuta. Meč od 90 minuta, a aktivne igre ima koliko, 40-ak minuta. Zato su tu dvije stvari koje bih promijenio. A to je da sudija ima veću moć i da umjesto žutog kartona za igrača koji odugovlači sa izvođenjem auta postoji druga sankcija", počeo je Klatenburg izlaganje.

"The referees scared to give him a yellow card!"



What's one rule change you would like to see in the game?pic.twitter.com/I39lfuMWAt — The Overlap (@WeAreTheOverlap)July 24, 2025

Nastavio je da priča u istom dahu i da objašnjava šta ga to toliko nervira kada gleda fudbalske utakmice.

"Dešavalo se to i meni kada sam bio sudija. Šta rade igrači? Prvo naprave nekoliko koraka naprijed od mjesta gdje treba da izvedu aut. Onda kada dobiju upozorenje vrate se unazad, pa čekaju i pitaju sudiju da li je to ta pozicija, to sve traje 15-ak sekundi. Onda nastavi da odugovlači, ako nema četiri žuta već i opasnost da propusti neke mečeve, šta će da uradi? Prihvatiće žuti karton. Dok sudija dođe do njega, da mu pokaže žuti karton, pa upiše to u knjižicu, vrati je u džep, vrati se u poziciju, onda igrač čeka još desetak sekundi, dakle ukupno još jedno 30-40 sekundi, što znači da je igrač dobio tu bitku. Trebalo bi sudiji da se da mogućnost da promijeni odluku i da ako igrač odugovlači sa izvođenjem auta, da se dosudi aut za protivnički tim. Ako ja kažem igraču da izvede loptu, a on se smije i znam njegovu taktiku, onda čeka. Ako se braniš, ne želiš da pokloniš loptu rivalu. Hajde da promijenimo to", jasan je Klatenburg.

Šta je druga stvar koju bi da mijenja?

Izvor: MN PRESS

Objasnio je bivši engleski sudija i šta je druga stvar koju bi promenio da može.

"Druga stvar i ono što me nervira jeste izvođenje kornera. Igrači se šetkaju tamo do ugla i odugovlače, čekaju da izvedu korner. Sudije se plaše da im daju žuti karton. Ako ne rade to dovoljno brzo i ako ga upozoriš i kažeš da ga izvede odmah ili će da dosudi gol-aut za protivnički tim, šta će da uradi? Izvešće ga odmah. Isto važi i za golmana, ako odugovlači, treba da se dosudi korner. Ne moraš da koristiš to pravilo, ali ako igrači znaju da postoji opasnost od te kazne, onda neće da odugovlače", zaključio je Klatenburg.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!