Kapiten "zmajeva" Edin Džeko se odrekao 1.6 miliona evra!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Napadač Šalkea i reprezentacije Bosne i Hercegovine odrekao se 1.6 miliona evra kako bi iz Fiorentine prešao u njemački klub.

Edin Džeko Izvor: Revierfoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovo je objavio portal "Fiorentina.news", istakavši da je Džeko stvarno želio da napusti "Artemio Franki".

Naime, njegova plata u "ljubičastima" iznosila je oko 1.9 miliona evra neto, a sada u ekipi iz Gelzenkirhena zarađuje sumu od 300.000 evra, što znači da je značajno smanjio primanja kako bi igrao za Šalke.

Lider njemačke "Cvajte" već je prodao 10 hiljada dresova sa Džekinim imenom, a s obzirom da je cijena 30 evra, već je praktično isplatio njegovu platu.

Edinovi motivi su, osim ljubavi prema fudbalu jasni - želi da bude u formi pred baraž "zmajeva" za plasman na Svjetsko prvenstvo što sigurno ne bi mogao da bude u Violi, gdje je uglavnom sjedio na klupi.

U Šalkeu je već poslije dva meča postigao tri gola, i nesumnjivo je najveće pojačanje "rudara", koji želi povratak u Bundesligu.

(MONDO)

Edin Džeko Šalke Bundesliga 2

