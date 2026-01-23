"Džekomanija" zahvatila Gelzenkirhen: Na jutrošnji trening došlo 1200 navijača, prodano 6000 dresova sa njegovim imenom

Navijači Šalke izuzetno cijene dolazak Edina Džeke u njihov klub.

Izvor: Maik Hölter/TEAM2sportphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon nekoliko dana nagađanja, juče je stigla i zvanična potvrda – Edin Džeko novi je fudbaler Šalkea.

Iako je stigao tek juče, Šalke je već prodao 6000 dresova sa njegovim imenom i desetkom na ležima. Nisu se ni tu zaustavili navijači Šalkea, a jutrošnji otvoreni trening pratilo je 1200 navijača.

Freitagvormittag. 1.200 Fans beim öffentlichen Training. Dat is Schalke! #S04pic.twitter.com/O0DuA8EjW3 — FC Schalke 04 (@s04)January 23, 2026

Naravno, trenirao je i „dijamant“, a nakon treninga najviše se zadržao među navijačima sa kojima se slikao i kojima je dijelio autograme.

Podsjećamo, Šalke je trenutno prvoplasirana ekipe popularne „cvajte“ te će su preostalih 16 utakmica boriti za ulazak u elitni rang njemačkog fudbala. Kapiten reprentacije BiH će priliku za debi imati već u nedjelju kada će njegov tim snage odmjeriti sa Kajzerslauternom. Ipak, pitanje je da li će Džeko biti spreman s obzirom da se tek oporavio od povrede.