Uživo, Partizan - Crvena zvezda: Vječiti derbi u polufinalu ABA lige

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaju se peti put ove sezone. Tok utakmice možete pratiti uživo na našem sajtu.
Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Crvene zvezde na startu polufinalne serije ABA lige, a meč startuje od 20 časova u Beogradskoj areni. Crno-bijeli su bili maksimalni u četvrtfinalu gdje su nadigrali Bosnu sa 2:0, dok su crveno-bijeli imali znatno više muke. Izabranici Saše Obradovića su slavili poslije majstorice koja je odigrana u petak.
Zdravstveni bilten nije idealan, pošto oba trenera ne mogu da računaju na važne igrače. Domaćin je oslabljen neigranjem Šejka Miltona i Marija Nakića, dok gosti već duže vrijeme ne mogu da računaju na Kodija Milera-Mekintajera, Stefana Miljenovića, a pod znakom pitanja je i Ebuka Izundu koji se povrijedio u susretu sa Cedevita Olimpijom.
Što se tiče okršaja "vječitih" ove sezone, Partizan je slavio tri puta, a Crvena zvezda jednom. Oba puta su izabranici Đoana Penjaroje slavili u Evroligi, kao i u posljednjem okršaju u regionalnom takmičenju.
Saša Obradović upozorava
"Prošli derbi je bio u znaku Partizanovih bekova, pričali smo kako da ih bolje kontrolišemo. To je prije svega bio akcenat. Možda nije bilo loše imati zahtjevnog protivnika kao Cedevitu. Imali smo utakmice onda kada je trebalo da budu dani odmora. Naš fokus je tu, nema pravila koja je bolja priprema - utakmice ili dani odmora. Znamo dobro šta odlučuje pobjednika", dodao je Saša Obradović.
Penjaroja očekuje tešku seriju
"Veoma važna utakmica. Serija je kratka, igra se na dvije pobjede, pritom je derbi, utakmica koja ima posebnu težinu. Ipak, najvažnije je da budemo usmjereni na sebe, na naše principe i pravila, da se takmičimo na pravi način u sjajnoj atmosferi. Očekuje nas težak meč, zahtjevan za obje ekipe, i biće važno da odigramo dobro, posebno u najvažnijim trenucima", rekao je Penjaroja.
'AJMO CRNO-BELI!⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)May 18, 2026
Zajedno ćemo pratiti prvi polufinalni duel između Partizana i Crvene zvezde.