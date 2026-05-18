Uživo, Partizan - Crvena zvezda: Vječiti derbi u polufinalu ABA lige

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaju se peti put ove sezone. Tok utakmice možete pratiti uživo na našem sajtu.

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Crvene zvezde na startu polufinalne serije ABA lige, a meč startuje od 20 časova u Beogradskoj areni. Crno-bijeli su bili maksimalni u četvrtfinalu gdje su nadigrali Bosnu sa 2:0, dok su crveno-bijeli imali znatno više muke. Izabranici Saše Obradovića su slavili poslije majstorice koja je odigrana u petak.

Zdravstveni bilten nije idealan, pošto oba trenera ne mogu da računaju na važne igrače. Domaćin je oslabljen neigranjem Šejka Miltona i Marija Nakića, dok gosti već duže vrijeme ne mogu da računaju na Kodija Milera-Mekintajera, Stefana Miljenovića, a pod znakom pitanja je i Ebuka Izundu koji se povrijedio u susretu sa Cedevita Olimpijom.

Što se tiče okršaja "vječitih" ove sezone, Partizan je slavio tri puta, a Crvena zvezda jednom. Oba puta su izabranici Đoana Penjaroje slavili u Evroligi, kao i u posljednjem okršaju u regionalnom takmičenju.