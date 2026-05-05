Lindzi Von zablistala na crvenom tepihu: Svi gledali u haljinu pravljenu 4.000 sati

Proslavljena skijašica Lindzi Von je poslije teškog perioda zbog povrede i brojnih operacija zablistala na Met Gala večeri, a najveći utisak ostavila je činjenica da je u Njujorku prošetala bez štaka.

Legendarna američka skijašica Lindzi Von ne prestaje da iznenađuje - baš kako smo i navikli i ovog puta pokazala je karakter, borbenost, ali i glamur. Samo nekoliko mjeseci od strašne povrede na Zimskim olimpijskim igrama, brojnih operacija, riješila je da u zanosnoj haljini prošeta na Met Gala večeri.

Lindzi Von se pojavila na crvenom tepihu, na prvom velikom javnom događaju poslije strašnog pada u februaru na Igrama i rupture prednjeg ukrštenog ligamenta, preloma noge i skočnog zgloba. Von je stigla u Metropoliten muzej umjetnosti u Njujorku i nosila zanosnu haljinu koji je dizajnirao Tom Brajan. Bila je odevena u usku haljinu u boji kože, od čipkanog veza, koja je po sebi imala srebrne motive. Kroj haljine bio je u znaku sirene, pa je na samom kraju imala mrežicu koja se širila.

Za haljinu koju je Lidnzi Von nosila u Njujorku bilo je potrebno 4.000 sati da bi se izradila. "Veoma sam zahvalna. Bilo je mnogo trenutaka u kojima nisam znala gdje ću biti, gde ću završiti... A, dolazak na ovo mesto je poseban, zbog toga sam zahvalna", rekla je Lindzi Von.

Lako je Amerikanka stvorila utisak da haljina predstavlja baš nju samu - mirne tonove u kombinaciji sa nešto agresivnijim, klasičnu energiju i mešavinu sa modernim stilom. Ipak, više od haljine predstavljala je sama pojava Lindzi Von, skijašica se na posebnoj večeri pojavila bez štaka. Preciznije, koristila je štap kako bi se kretala, ali je nekoliko korala napravila i bez pomagala, a s uspjehom je pozirala pred kamerama bez ikakvih pridržavanja.

Von je riješila da prvo pojavljivanje u javnosti bude baš na Met Gala večeri. "Bilo je to svjetlo na kraju tunela", rekla je Amerikanka u razgovoru za "CNN" svega nekoliko dana prije događaja. "Ako mogu od početka, do vrha stepenica da stigne bez štaka, to je velika pobjeda za mene", rekla je neustrašiva skijašica.

