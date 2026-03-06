Lindzi Von počela da trenira nakon par sedmica od strašne povrede

Lindzi Von ustala iz invalidskih kolica i odradila trening samo nekoliko nedjelja nakon teške povrede na Zimskim olimpijskim igrama.

Izvor: Eurosport IT/X/Printscreen

Američka skijašica Lindzi Von teško se povrijedila tokom Zimskih olimpijskih igara koje su 2026. godine organizovali Milano i Kortina, a cijeli svijet brinuo je zbog njenog stanja. Nakon više operacija, od kojih je jedna trajala šest sati, ljekari su uspjeli da joj spasu nogu pošto je u jednom trenutku čak i amputacija bila opcija...

Ništa od toga nije demoralisalo Amerikanku! Samo nekoliko nedjelja nakon pada na Zimskim olimpijskim igrama, Lindzi Von ustaje iz invalidskih kolica kako bi mogla da trenira, a snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama šokirali su sve ljubitelje sporta na planeti. Za Von nema odmora, uprkos teškoj povredi od prije nekoliko nedjelja.

Lindzi Von ima nekoliko vježbi koje su prilagođene stanju u kojem se nalazi i na snimku se čini da ih veoma uspješno obavlja. to bi moglo da obraduje i Novaka Đokovića, koji se prethodnih nedelja brinuo za američku skijašicu i putem društvenih mreža joj slao podršku. Pogledajte kako izgleda trening:

LINDSEY VONN, CHE FORZA ❤️‍



Dopo il brutto infortunio alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la campionessa statunitense è già a lavoro in palestra#MilanoCortina2026#Olimpiadi#Olympics#Vonn#AlpineSkiingpic.twitter.com/qVpiAMzQTX — Eurosport IT (@Eurosport_IT)March 6, 2026

Jedna od najboljih skijašica svih vremena nastupila je u Milanu i Kortini 2026. godine na svojim petim Zimskim olimpijskim igrama - sasvim sigurno i posljednjim u karijeri. Do sada je osvojila jednu zlatnu i dvije bronzane medalje, a ove godine joj nije pošlo za rukom da popravi taj učinak zbog teške povrede.

Ipak, Lindzi Von ostaje jedna od najboljih ikada - na Svjetskim prvenstvima osvojila je dva zlata, tri srebra i dve bronze, a u Svjetskom kupu ima čak 84 pobjede! Četiri puta u karijeri osvajala je veliki Kristalni globus namijenjen najboljoj u Svjetskom kupu računajući sve discipline, dva puta je bila druga i jednom treća u generalnom plasmanu. Što se tiče malih Kristalnih globusa, Von ih ima čak 16.

Bonus video:

Pogledajte 00:20 Stravičan pad Lindzi Von Izvor: Mreža X Izvor: Mreža X

(MONDO)