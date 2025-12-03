Igokea m:tel dočekuje bivšeg šampiona Rusije: Selektor Slovenije napada Aleksandrovčane

Veoma interesantan duel čeka nas u četvrtak uveče u laktaškoj dvorani.

Košarkaši Igokee m:tel odigraće u četvrtak uveče drugu utakmicu u okviru Vinlajn Basket kupa.

Podsjetimo, riječ je o takmičenju u kojem, uz Aleksandrovčane i ekipu Mege, učestvuje još šest ruskih timova. Riječ je o CSKA, Lokomotivi iz Kubana, Parmi, Uniksu, Uralmašu i Zenitu, sa kojim će ekipa Nenada Stefanovića odmjeriti snage u dvorani u Laktašima, sa početkom u 19.00 časova.

Ekipu iz Sankt Peterburga kao trener predvodi Aleksander Sekulić, aktuelni selektor slovenačkog državnog tima.

Pod njegovim vođstvom, osvaač titule u VTB ligi 2022 godine je u dosadašnje dvije utakmice ostvario polovičan učinak. Osmog oktobra, u prvoj rundi, ubjedljivo je porazio tim Uralmaša iz Jekaterinburga na gostovanju (63:92), dok je petog novembra doživio poraz pred domaćom publikom u sudaru sa Uniksom iz Kazanja (72:91).

Igokea m:tel je, podsjetimo, do sada igrala samo protiv Uralmaša i 11. novembra doživjela poraz na svom terenu rezultatom 86:91.

Prvoplasirani i drugoplasirani tim iz obje grupe naći će se na završnom turniru, koji će biti igran od 10. do 12. aprila.

