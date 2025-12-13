Štulić pogodio poslije skoro 900 minuta u Seriji A: Čim je dao gol, njegov tim je pobijedio

Nikola Štulić jedini strijelac u pobjedi Lećea nad Pizom.

Fudbaleri Lećea i Pise otvorili su 15. kolo Serije A, a meč timova iz donjeg dijela tabele obilježio je povremeni srpski reprezentativac Nikola Štulić (24). Nekadašnji napadač Partizana postigao je svoj prvi gol u elitnom rangu italijanskog fudbala i tako donio pobjedu svom timu - veoma važnu u borbi za opstanak.

Štulić se najbolje snašao pred golom protivnika u 72. minutu, a njegov pogodak za Leće stigao je nakon gotovo 900 minuta provedenih na terenu u dresu tog kluba. Nakon što je prije nekoliko mjeseci stigao u tim, Štulić je dobio ogromno povjerenje trenera Euzebija di Frančeska i klupskih čelnika, a sada se svi nadaju da je počelo da se "isplaćuje" angažovanje momka kojeg pamtimo kao golgetera Radničkog iz Niša. Pogledajte najbolje detalje meča i gol Štulića:

Nikola Štulić postigao prvi gol u Seriji A. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Nikola Štulić je ove sezone odigrao pet mečeva za belgijski Šarloa i na tim susretima postigao je dva gola, pa mu ovo nije prvi gol u takmičarskoj godini. Istina, prvi put je zatresao mrežu u dresu novog kluba, na 14. utakmici koju igra za ekipu iz Serije A i koja ga je prije nekoliko mjeseci platila Belgijancima čak 5.000.000 evra.

Leće je ovom pobjedom preskočilo čak četiri tima na tabeli i sada su u mnogo boljoj poziciji kada je riječ o borbi za opstanak u elitnom društvu italijanskog fudbala. Naravno, ne treba zaboraviti da Kaljari, Đenova, Parma i Torino tek treba da odigraju utakmice u 15. rundi. Sa druge strane, Piza se nalazi u zoni ispadanja, sa samo 10 osvojenih bodova na 15 odigranih mečeva.



