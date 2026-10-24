Kako je Vensan Kompani završio u bolnici: Ne spava, živi na kafi i loše jede

Trener Bajerna dugo radio na svoju štetu i potpuno zapostavio svoje zdravlje. To ga je koštalo skupo, jer je završio u bolnici nakon što je kolabirao u klupskom trening-centru.

Izvor: Ibo OT / AFP / Profimedia

Od petka je cijeli Bajern zabrinut za Vensana Kompanija (40), jer je hitno hospitalizovan nakon što je kolabirao na utakmici U-23 tima njemačkog šampiona. Prema pisanju BILD-a, unutar ekipe se već dugo strahuje zbog njegovog zdravlja i igrači i svi saradnici zabrinuti su za Belgijanca.

Nezvanično, Kompani je potpuno zapostavio brigu o sebi, pa i kompletan privatan život, jer je sve podredio poslu. Čak i u danima u kojima se borio sa jakom virusnom infekcijom dolazio je na posao i radio i tako je završio u bolnici, gdje ga je odvezla Hitna pomoć, a čak je i helikopter morao da sleti u trening-centar.

"U svlačionici i među osobljem stalna tema bila je činjenica da trener u posljednje vrijeme premalo spava, jedva da sam stiže da trenira, neredovno se hrani, pije ogromne količine kafe i tovari na sebe preveliki obim posla. Premalo odmora, a previše obaveza za pedantnog radnika Vinija", piše "Bild".

I Kompani je nedavno, poslije remija protiv Arsenala u srijedu (2:2), priznao da je zapostavio brigu o sebi.

"Kao trener uvijek želiš da uradiš sve i stigneš svuda. Prošle nedjelje sam zakačio prilično gadan virus, naravno da nisam slušao svoje tijelo, a onda je tijelo u jednom trenutku reklo: sad je dosta!".

Ipak, ni to nije bila dovoljna opomena Belgijancu, pa se u petak srušio dok je bio kraj Dantea, trenera U-23 selekcije. U tako teško stanje sam je sebe doveo i to se mora naglasiti, jer je je radeći "preko" virusne infekcije obnovio i problem sa kukom, zbog dugog stajanja i penjanja uz stepenice.

"Kako natjerati Vensana da se odmori?"

Kompani je poslije utakmice protiv Lajpciga prošlog vikenda morao da legne na kauč u svojoj kancelariji, a u nedjelju je došao u klupski trening-centar u Zebener Štraseu. Potom je ponedjeljak i utorak mirovao, pa se u srijedu vratio na klupu, uprkos savjetima ljekara da to ne čini.

"Zaista nije lako natjerati Vensana da se odmori. To je pravi izazov, znate ga kakav je! On je rođeni lider i izuzetno naporno radi. Ali ima virus i ključno je da miruje", rekao je pomoćni trener Bajerna, Aron Denks (43) prethodnih dana.

Ovako je izgledao Kompanijev dan: Belgijanac je već u srijedu bio na treningu ekipe, vozio se autobusom sa timom do hotela, vodio sastanak, odveo ekipu na meč i vodio je kraj terena, poslije toga obavio intervjue u "miks zoni", obratio se javnosti na konferenciji za novinare...

Sam crta i klupski trening-centar

Kompani želi da sam brine o svemu i da sve radi sam, što ga je koštalo i u čemu je izuzetno pretjerivao.

"Na primjer, aktivno je učestvovao u planiranju proširenja trening-centra sa novom gigantskom vizuelnom barijerom (zaštitnim paravanom) za tajne treninge. Mnogo pažnje posvećuje planiranju igračkog kadra i transfera. Svakodnevno radi intenzivne pripreme za treninge - neretko i duboko u noć kod kuće za laptopom, analizirajući utakmice. Sve to mu je proteklih nedjelja oduzelo ogromnu energiju. Kolaps je pokazao da su strahovi u ekipi bili potpuno opravdani. Sada je najvažnije samo to da se potpuno oporavi", konstatuju njemački novinari.

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Pogledajte 00:22 Bajern Izvor: Društvene mreže Izvor: Društvene mreže

(MONDO)