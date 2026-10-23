Vensan Kompani prebačen u bolnicu: Opet mu pozlilo, drama u trening-centru Bajerna

Trener šampiona Njemačke Vensan Kompani prevezen u bolnicu iz klupskog trening-centra.

Izvor: EPA/ANNA SZILAGYI

Drama u trening-centru Bajern Minhena. Prema informacijama BILD-a, trener Vensan Kompani (40) prevezen je ovog petka u jednu minhensku bolnicu. Prethodno je na klupski teren u ulici Sebener sletio helikopter.

Kompani je prošle sedmice bio iscrpljen usljed virusne infekcije. Tokom pobjede od 6:1 protiv Lajpciga prošle subote, Kompani je održao govor ekipi, ali je i na poluvremenu i nakon utakmice morao kratko da legne na sofu u svojoj trenerskoj svlačionici na Alijanc areni.

Nakon kratkog predaha po završetku meča, Belgijanac je navodno već počeo da analizira prve detalje utakmice na laptopu. Ipak, davanje intervjua prepustio je čelnicima sportskog sektora.

Kompani bolovao od virusne infekcije

U ponedjeljak Kompani nije prisustvovao treningu u klupskom centru u ulici Sebener . Prema informacijama BILD-a, ljekari predvođeni klupskim internistom prof. dr Rolandom Šmitom ponovo su ga detaljno pregledali, a narednog dana Belgijanac nije mogao da vodi posljednji trening pred utakmicu Lige šampiona protiv Arsenala (2:2). Na konferenciji za medije zamijenio ga je pomoćni trener Aron Danks (43).

Danks je izjavio: "Najvažnije na šta ga trenutno podstičemo jeste da se odmori i uzme dovoljno vremena koliko god mu je potrebno".

Ipak, Kompani nije odmarao, već je u srijedu protiv Arsenala ipak stajao uz aut-liniju.

Belgijanac je na konferenciji za medije poslije utakmice sa Arsenalom, na pitanje o svom zdravstvenom stanju rekao: "Kao trener, uvijek želite da uradite sve i date maksimum. Prošle nedelje sam zakačio prilično jak virus, naravno da nisam slušao svoje tijelo, pa mi je tijelo u jednom trenutku reklo: 'E sad je dosta!'".

Kompani po svemu sudeći ni to "dosta" nije htio da posluša i sada je Hitna pomoć morala da dođe u Bajernov centar i da zbrine trenera.