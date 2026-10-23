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Bajern se hitno oglasio: "Kompani se srušio na treningu, ostaće u bolnici":

Bajern se hitno oglasio: "Kompani se srušio na treningu, ostaće u bolnici":

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Bajern se oglasio sa prvim informacijama o treneru nakon što mu je pozlilo u klupskom trening-centru

Vensan Kompani Izvor: Ibo OT / AFP / Profimedia

Bajern se oglasio o zdravstvenom stanju svog trenera Vensana Kompanija, nakon što mu je pozlilo na treningu u Minhenu. Belgijanac je hitno zbrinut u bolnicu, gdje je podvrgnut lekarskim pregledima i tamo će ostati.

"Vensanu Kompaniju ukazana je medicinska pomoć nakon što se srušio tokom treninga rezervnog tima FK Bajern u petak. Šef stručnog štaba prvog tima posmatrao je trening druge ekipe. Kompani je podvrgnut detaljnim pregledima u bolnici i ostaće pod medicinskim nadzorom. Njegov trenerski štab vodiće treninge i takmičarske aktivnosti do daljeg", poruka je kluba.

Kompani je i prošle godine bio pod teškom virusnom infekcijom i još prošlog vikenda mu je pozlilo na utakmici protiv RB Lajpciga. Uprkos tome, u srijedu je vodio meč Lige šampiona protiv Arsenala i očigledno je imao plan da i predstojećeg vikenda radi svoj posao na utakmici protiv Frajburga u nedjelju u gostima.

"Vensanovo zdravlje nam je na prvom mjestu"

Povodom njegovog stanja oglasio se i član uprave kluba, Maks Eberl.

"Zdravlje Vensana Kompanija nam je na prvom mestu. Svi FK Bajern učinićemo sve što je u našoj moći da mu obezbijedimo brz oporavak. Vini dobija svu neophodnu medicinsku negu i podršku, kao i sve vrijeme koje mu je potrebno. Njegov trenerski tim, u koji imamo potpuno povjerenje, preuzeće njegove dužnosti. Svi iz FK Bajerna želimo Viniju brz oporavak."

Tagovi

Vensan Kompani FK Bajern Minhen

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