"Ni sad nije lako da pričam o Oluji": Marija hoće svjetsko zlato pod zastavom Crne Gore

Marija Vuković je kao dijete bežala iz Knina od "Oluje", a sada pod zastavom Crne Gore juri zlato na Svjetskom prvenstvu.

Srbija čeka finale Svjetskog prvenstva u skoku uvis gdje ćemo gledati Angelinu Topić, ali ona nije jedina Srpkinja u tom finalu. Preskočila je 192 centimetra i tako je najboljim skokom u sezoni uspgela da izbori mejsto među 13 najboljih i Marija Vuković.

Uz Angelinu i Mariju normu su preskočile Morgan Lejk, Jaroslava Mahučik, Elenoar Paterson, Mihaela Hruba, Julija Levčenko, Nikol Olislagers, Mario Žodžik, Rose Jeboa i Kristina Honsel. A u finale su sa 188 cm ušle Elena Kuličenko, Elisabet Pihela, Fatuma Bejli, Imke Onen i Marel Maes.

Marija Vuković je rođena 1992. godine u Kninu, ali je izbjegla u "Oluji" na Cetinje, a cokelu karijeru skače pod zastavom Crne Gore.

Iz Oluje na Olijmpijske igre

Iz Oluje na Olijmpijske igre

Marija Vuković je izbjegla iz rodnog Knina 1995. godine i na Cetinju su joj roditelji našli posao. Zapravo je Marija vrlo lako mogla da ostane u Srbiji pošto je prvo došla u Valjevo, pa u Beograd.

"Nije bilo lako, iskreno ni sada pričati, a kamoli prolaziti kroz taj period. Mama i tata su iz Knina, ali kada sam imala samo tri godine, a Jovana dvije, sve se promijenilo gotovo u jednom danu. Počeo je rat, uslijedila je akcija ,"Oluja", mi smo bili jako mali, a roditelji ni trenutak nisu željeli da razmišljaju šta da rade. Između ognjišta i svega što imamo u tom periodu izabrali su da pokušaju da nas sačuvaju i da nam omoguće normalan život.Njima je bilo najteže.

Prvo smo došli u Beograd, zatim kratko bili u Valjevu, a onda je tata dobio posao u štampariji na Cetinju. To je bilo teško vrijeme, ali naši roditelji nisu dozvolili ni u jednom trenutku da nam nešto nedostaje, tako da svu tu muka koju donosi rat – mi gotovo da nismo osjetili. Bilo je čudno, iako si mali da ideš od kuće, ne znaš šta se dešava. U tim prvim danima česti odlasci, na jednu, na drugu stranu, onda vidiš da čak nemamo od uspomena ni slike donesu težak osjećaj. Ali, zahvaljujući roditeljima, imali smo srećno djetinjstvo na Cetinju, koje je iz više razloga za nas bilo pravi potez i očigledno je tako moralo da bude", rekla je Marija Vuković u jednom ranijem intervjuu.

Ako ponovi Smederevo uzeće medalju

Marija Vuković je najviše skočila u Srbiji, kada je 2021. godine u Smederevu uspjela da preskoči 197 centimetara. Kada bi to ponovila bila bi u konkurenciji za medalju. Sada već iskusna skakačica ima šest zlata na Igrama malih država, jedno zlato na Svjetskom juniorskom prvenstvu i srebro 2009. u Novom Sadu na Evropskom juniorskom. Ipak, najveći uspjeh joj je srebro sa Evropskog prvenstva 2022. godine u Minhenu i nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Zbog kokoške se digla panika

Imala je i jednu neprijatnost uoči Olimpijskih igara u Parizu kada je gostujući u jednoj emisiji nespretno rekla:

"Ne znam kako izgleda maskota, imamo li neku pomoć prijatelja? Medvjed, patka, kokoška... Ma, ova naša kokoška sa zastave". Nakon toga je morala javno da se oglasi i da se izvinjava.

"Duboko se izvinjavam zbog svoje nepromišljene izjave tokom snimanja serijala Igram svoju igru. Namjera mi nije bila da povrijedim ničije osjećaje, niti da unizim grb zemlje kojoj sa ponosom pripadam. Nadam se da ćete oprostiti ovaj nepromišljeni trenutak zbog kojeg se duboko kajem. Možete da me osuđujete, zbog moje brzopletosti i onog što sam izgovorila. Na to imate svako pravo. I priznajem da kao sportista imam veću odgovornost prema izgovorenoj riječi. Ali u jedno budite sigurni - nikada ne bih ni pomislila, a kamoli namjerno unizila grb i zastavu svoje zemlje. A Crna Gora jeste moja zemlja. Unižavajući nju, unizila bih i sebe. Nastaviću i dalje punim srcem da skačem za Crnu Goru, onako kako sam to uvijek i radila! A jedini cilj koji trenutno imam pred sobom je da predstavljam našu zemlju na Olimpijskim igrama u Parizu i nadam se učinim sve vas ponosnim", rekla je tada Marija Vuković.

