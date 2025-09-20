Marija iz bolnice željela medalju za Srbiju: Nikada neće odustati od rekorda i uspjeha

Atletičarka Marija Vučenović uprkos zdravstvenim problemima pokušala da osvoji medalju za Srbiju na Svjetskom prvenstvu u Tokiju.

Srpska atletičarka Marija Vučenović imala je veoma dobar nastup na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, ali to nije bilo dovoljno da se plasira u finale discipline bacanje koplja. Nakon ispadanja u kvalifikacijama, Marija je otkrila da je ponosna jer je dala sve od sebe, a prvi put smo čuli i da je prethodnih dana imala velike zdravstvene probleme.

Zbog temperature sa kojom se danima borila Marija Vučenović je završila u bolnici. Ipak, ona se našla na stadionu na početku takmičenja, jer je želja da napravi iskorak u karijeri bila jača od bolesti. Željela je Marija da pobijedi bolest i ranije postavljenu granicu, prebaci lični rekord i umiješa se u borbu za medalju.

"Nisam zadovoljna, ali dala sam sve od sebe. Jedino to mogu da kažem, da sam dala sve od sebe, ali da nisam zadovoljna", rekla je Marija odmah nakon takmičenja i dodala: "Pa, ne bih sada da priča o tome. Mislim jesam, da, bila sam bolesna, imala sam temperaturu tri dana, išla sam u bolnicu. Pokušala sam psihički da ostanem koliko, toliko u dobrom stanju, međutim fizički nisam se dobro osećala. Koliko god ja to htjela, nije bilo to to".

Srpska atletičarka imala je velike uspjehe u mlađim kategorijama, ali u seniorskoj konkurenciji nije osvojila medalju na velikim takmičenjima. To joj je velika želja, a želi u narednom periodu i da obori lični rekord koji trenutno iznosi 62,25 metara.

"Ja sam iskreno bila spremna za lični rekord ovdje, to je sigurno, samo što se mora imati i sreće u ovakvim situacijama. Pogotovo u sportu, gdje si sam sa sobom, nema mene ko da zamijeni ako mi se nešto desi", istakla je srpska atletičarka i otkrila svoj veliki plan: "Iskreno ova godina mi se sviđa kako je prošla, osim ovog jednog takmičenja, kada je trebalo da budem najbolja, nisam. Sljedeće godine je Evropsko prvenstvo, tako da mislim da će to biti mnogo dostižnije da se uđe lakše u finale. Ja ciljam i na medalju, to mi je želja, da u karijeri uzmem seniorsku medalju, samo da bude sve u redu".

Da li Vilagoš može do medalje na Svjetskom prvenstvu?

Srbija će ipak imati predstavnicu u finalu discipline bacanje koplja, pošto je Adriana Vilagoš bila fantastična u A grupi kvalifikacija. Ona je bacila koplje čak 66,06 metara, što je bilo dovoljno za prvo mjesto u kvalifikacijama - čak pola metra više od drugoplasirane takmičarke.

Sudeći po tome, Adriana Vilagoš ima dobre šanse da se na Svetskom prvenstvu u Tokiju okiti medaljom, jednom od najznačajnijih u atletici. Naravno, očekuje se da njene protivnice budu bolje u finalu nego što su bile u kvalifikacijama, ali i Adriana ima prostora za napredak. Njen lični rekord, postavljen prije nekoliko mjeseci, iznosi 67,22 metra. To je i nacionalni rekord Srbije.