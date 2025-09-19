Potpuni haos u Tokiju: Brazilcu oduzeta medalja i vraćena Amerikancu

Veleobrt na Svjetskom prvenstvu u atletici, Rai Bendžamin ipak krunisan.

Izvor: CHAI / imago sportfotodienst / Profimedia

Žalba američkog atletičara Raija Bendžamina je usvojena, pa će se ipak na Svjetskom prvenstvu u Tokiju okititi zlatnom medaljom. Kao prvi je završio trku na 400 metara sa preponama, ali je odlukom organizatora bio diskvalifikovan.

Razlog je bio taj što je tokom preskakanja zakačio jednu preponu i na taj način ugrozio trku drugog igrača, ali nakon žalbe je odluka preinačena. Tako je Brazilac Alison Dos Santos na kratko bio šampion, ali je došlo do preokreta.

Rai Bendžamin je osvojio zlatnu medalju sa vremenom od 46,54 sekundi ispred Alisona dos Santosa koji je istrčao za 46,84 sekundi.

A rollercoaster few minutes for Rai Benjamin at the World Athletics Championshippic.twitter.com/Uf6XfopbFh — Sky Sports (@SkySports)September 19, 2025

Bronza je pripala Abderahmanu Sambi iz Katara sa 47,06. Inače, Bendžamin je trostruki olimpijski šampion sa osvojenim medaljama u Tokiju i Parizu gdje se takmičio u dvije dicipline. Na Svjetskim prvenstvima pored zlata u Tokiju ima još dva zlata, dva srebra i bronzu.