"Evo zašto sam dizao tri prsta u Zagrebu": Srpski šampion svijeta objasnio Hrvatima svoj gest

Aleksandar Komarov, srpski šampion svijeta, podigao je tri prsta slaveći titulu u Zagrebu. Nakon osuda u hrvatskim medijima, objasnio je taj gest.

Izvor: United World Wrestling / Kadir C / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski rvač Aleksandar Komarov postao je prvak svijeta u Zagrebu i proslavio taj uspjeh sa podignuta tri prsta. U razgovoru za zagrebačke "Sportske novosti" objasnio je zašto je napravio taj potez, navodeći je da nije podizao karakterističan srpski pozdrav, već da je pokazivao broj osvojenih medalja.

"Prije svega, čestitam Hrvatskoj na odličnoj organizaciji Svjetskog prvenstva, a sportistima osvajanje bronzane medalje, što je veliki uspjeh. Veoma sam zadovoljan uslovima koje smo imali za vrijeme SP-a u Zagrebu kao sportisti i zahvaljujući tome smo mogli dati svoj maksimum. Presrećan sam zbog osvojene titule svjetskog prvaka jer se ispunio moj san", htio je da naglasi na početku.

"Što se tiče događaja nakon završetka moje finalne borbe, koji je dobio neželjeni epilog u medijima, želim reći da mi nije bila namjera da povrijedim bilo čije osjećaje niti da omalovažim domaćina. Naprotiv, ja sam pokazao prema svojim navijačima tri prsta što simboliše tri osvojene medalje za Srbiju do sada. Bio sam evropski prvak, treći na Evropskom prvenstvu i sada svjetski prvak i zbog te tri medalje sam pokazao tri prsta prema svojim navijačima", naveo je Komarov.

Naglasio je da nije ni znao da to može drugačije biti protumačeno.

"Nisam ni znao da se to može drugačije protumačiti i da to nekoga vrijeđa i uznemirava, žao mi je zbog toga. U svakom slučaju, zahvaljujem Hrvatskom rvačkom savezu jer sam dosta vremena proveo na pripremama u Hrvatskoj i veoma sam dobar s momcima iz hrvatskog tima. Četitam još jednom na odličnoj organizaciji i rezultatu", dodao je Komarov.

"Jutarnji list" je izvještavajući o ovom slučaju pisao da je Komarov prekršio zakon i javno zapitao da li bi ga trebalo kazniti. "Naime, u Hrvatskoj Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira propisuje da pokazivanje tri prsta u određenim okolnostima bude kažnjivo", navedeno je.