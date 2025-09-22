Rus donio zlato Srbiji na Svjetskom prvenstvu

Aleksandar Komarov osvojio je zlatnu medalju za Srbiju na Svjetskom prvenstvu u rvanju u Zagrebu.

Izvor: United World Wrestling / Kostadin Andonov / imago sportfotodienst / Profimedia

Aleksandar Komarov (26) donio je zlato Srbiji na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu. Srpski rvač je u finalu kategorije do 87 kilograma u grčko-rimskom stilu pobijedio Alirezu Mohamadipanija (Iran) rezultatom 4:3.

Nevjerovatan uspjeh i sjajan rezultat za srpskog rvača rođenog u Rusiji. On od 2024. godine nastupa pod srpskom zastavom i ovo mu je druga zlatna medalja koju je osvojio za našu državu na velikim takmičenjima.

Rvač rođen u Sankt Peterburgu, kome je žena Srpkinja iz Kragujevca, tako je stigao do još jednog zlata poslije najsjajnijeg odličja koje je osvojio na Evropskom prvenstvu u Bukureštu prošle godine pod srpskom zastavom.