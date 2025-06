Nađ donio Srbiji bronzu u Turskoj: Reprezentacija promijenila plan, ne može u Iran prije Zagreba

Sebastijan Nađ osvojio je bronzu za Srbiju, a Davor Štefanek je otkrio da je promijenjen plan reprezentacije pred Svjetsko prvenstvo u Zagrebu

Izvor: Rvački savez Srbije

Srpski reprezentativac u rvanju grčko-rimskim stilom Sebastijan Nađ osvojio je bronzanu medalju na izuzetno jakom međunarodnom turniru u Turskoj, pod nazivom "Jašar Dogu, Vehbi Emre i Hamit Kaplan". Turnir koji ima izuzetno dugu tradiciju održava se u Kodžaeliju uz učešće 15 reprezentacija, a naziv je dobio po trojici slavnih turskih rvača.

Sebastijan Nađ je u kategoriji do 67 kilograma prikazao izuzetno rvanje i zasluženo stigao do odličja. U prvom meču je bio ubjedljiv protiv Albanca Zanelija sa 9:0. Potom je eliminisao i aktuelnog prvaka Evrope Kemala Kamala iz Turske, koji je pri vođstvu srpskog takmičara od 3:1, samo minut prije kraja, predao meč. Nađ je zatim izgubio u polufinalu od Turčina Firata, nekadašnjeg evropskog šampiona, sa 3:1, da bi u odlučujućem meču za bronzu savladao još jednog turskog predstavnika Sarijara, koji je osvajač srebra i bronze na šampionatima Starog kontinenta u konkurenciji mlađih seniora do 23 godine. Srbiju je na ovom prestižnom takmičenju predstavljao i Aleksa Ilić, takođe u grčko-rimskom stilu, i to u kategoriji do 77 kilograma, ali je on nažalost nesrećno poražen već u prvom kolu.

"Izuzetno kvalitetan turnir, pogotovo za ovu fazu priprema za Svjetsko prvenstvo. Evidentno je da su naši reprezentativci izvanredno odradili bazične pripreme na Kopaoniku i na tome bih zaista čestitao prvom treneru naše reprezentacije Vojislavu Trajkoviću. Pohvale zaslužuje i Sebastijan Nađ koji je prikazao zavidnu formu, ali i veliku borbenost", počeo je priču Davor Štefanek, predsjednik Stručnog saveta Rvačkog saveza Srbije, svojevremeno i zlatni srpski olimpijac.

Zatim je pričao o onome što čeka srpske rvače.

"Nastavak priprema trebalo je da odradimo u Iranu sa domaćom selekcijom, ali nažalost zbog cjelokupne situacije u toj zemlji u tome smo spriječeni. Promijenili smo plan i putovaćemo u Litvaniju gdje će biti još desetak vrlo kvalitetnih selekcija, što će nam omogućiti kvalitetan sparing. Od 19. jula u punom sastavu učestvovaćemo na renking turniru u Budimpešti, a onda je planiran nastavak rada u Olimpijskom trening centru u glavnom gradu Mađarske."

Štefanek je posebno istakao da je Rvački savez Srbije još jednom obezbijedio vrhunske uslove za rad i na tome uputio veliku zahvalnost prvom čovjeku srpskog rvanja Damiru Šabiću:

"Naši rvači dobijaju zaista sve što im je potrebno kako bi se na najbolji mogući način pripremili za Svjetsko prvenstvo koje se polovinom septembra održava u Zagrebu. Međutim, kao što sam to već nekoliko puta isticao, naš glavni cilj su Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine. Sve ovo što prethodi su usputne stanice i priprema za, nadamo se, barem jednu olimpijsku medalju. Naravno da na svakom velikom takmičenju želimo i nadamo se nekom od odličja. Sa tim ciljem ćemo ići i na planetarni šampionat u Hrvatsku. Jako je važno da zadržimo kontinuitet osvajanja medalja na svjetskim i evropskim šampionatima, ali medalja sa najveće svjetske smotre sporta u Los Anđelesu je naš prioritet", zaključio je Štefanek.