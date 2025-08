Preminuo legendarni rvač: Vladimir Popov bio svjetski šampion i član Kuće slavnih

Rvač grčko-rimskim stilom Vladimir Popov preminuo je u 64. godini

Izvor: Screnshoot/Instagram/@wrestlingpopov

Rivač grčko-rimskim stilom Vladimir Popov preminuo je u 64. godini. O smrti legendarnog sovjetskog sportiste javnost je obavijestila Ruska federacija rvačkih sportova.

Popov je rođen u Barnaulu, a sportom je počeo da se bavi u mladosti. Uspio je Popov 1987. da postane svjetski prvak i to se ujedno smatra vrhuncem njegove karijere. Takođe, Rus je zabilježio i dva evropska zlata, prvi put je slavio 1987, a onda ponovo 1989. i sve to kategoriji do 90 kilograma.

Popov je zabilježio i učešće na Igrama, bilo je to u Seulu 1988, tad je se popeo na postolje za treće mjesto. Nekoliko puta slavio je na nacionalnom nivou. Poslije profesionalne karijere riješio je da se bavi trenerskim poslom, dužnost je obavljao u Švedskoj i Austaliji. Zahvaljujući njemu, ove zemlje uspjele su da popularizuju rvanje kao sport koji je bio skrajnut.

Zbog doprinosa koji je imao u rvanju i sportu generalno Popov je postao i član Kuće slavnih u Rusiji. Sin proslavljenog rvača izabrao je isti sport, ali je branio boje Australije - nastupao je na Olimpijskim igrama u Riju de Žaneiru.