Hrvati deportovali evropskog šampiona u Srbiju!

Veliki skandal desio se u Zagrebu gdje je evropski šampion u rvanju Emin Sefeshaev deportovan u Srbiju.

Izvor: United World Wrestling / Kadir C / imago sportfotodienst / Profimedia

Veliki skandal desio se u Hrvatskoj gdje je iz države izbačen Emin Sefershaev. On je došao u Zagreb kako bi nastupio na Svjetskom prvenstvu u rvanju, a vlasti su ovom šampionu Evrope rekle da mu je viza nevažeća.

Zlatni sa Evroskog prvenstva u Bratislavi iz 2025. godine u kategoriji do 55 kilograma grčko rimskim stilom bio je prinuđen prvo da razgovara sa policijom u hotelu, a zatim je odveden u policijsku stanicu. Na kraju ga je Srbin spasio i on je prebačen u Srbiju.

Ruski rvač je priveden jer mu je rečeno da mu viza nije važeća, a prijetilo mu je da ga pošalju u kamp za migrante prije deportacije. Evropski prvak je proveo čak sedam sati u pritvoru, a iako su tu bili ruski konzul, njegov advokat i predsjednik Ruskog rvačkog saveza Mihail Mamijašvili, ništa mu nije pomoglo.

Čekao je nekoliko sati, a deportaciju je zaustavio Nenad Lalović. Srbin koji je predsjednik Svjetske rvačke federacije i član Međunarodnog olimpijskog komiteta uspio je da dogovori kompromis prema kome je Sefershaev umjesto deportacije prebačen u Srbiju odakle će se vratiti u Rusiju.

Iz ove zemlje navode da je njihov rvač bez problema prešao srpsku granicu i da je tek nakon toga ispitivan. Takođe demantuju da Sefershaev nije imao odgovarajući pasoš, ali nažalost po njega on ipak neće moći da nastavi takmičenje koje se održava od 13. do 21. septembra.

