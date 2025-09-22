"Provokacija bez poštovanja Hrvatskoj": Traže da se Aleksandar Komarov deportuje zbog tri prsta u Zagrebu

Aleksandar Komarov je na meti u Hrvatskoj jer je svoju pobjedu na Svjetskom prvenstvu proslavio uz podignuta tri prsta.

Izvor: Instagram/wrestling_serbia/Printscreen

Srpski rvač Aleksandar Komarov osvojio je zlato na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu, a sada hrvatski mediji žele da ga vlasti kazne zbog proslave nakon pobjede u finalu.

Komarov je u borbi za zlato u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom savladao Iranca Alirezu Mohmadipianija, a nakon toga je podigao tri prsta da proslavi uspjeh. Nije se to svidjelo svima, pa je "Jutarnji" izbacio članak pod naslovom "Srpski prvak usred Zagreba uzeo zlato, a onda proslavio podizanjem tri prsta! Treba li ga kazniti?".

Oni navode da je su taj potez Komarova mnogi protumačili kao "provokaciju bez poštovanje prema Hrvatskoj kao domaćinu Svjetskog prvenstva". Pogledajte ovaj potez Komarova:

"Naime, Srbin je trijumf proslavio podizanjem tri prsta! Usred Zagreba! Čime se neki srpski mediji ponosno diče... Još kad se podrazumijeva da je Arenom zasvirala himna Srbije "Bože pravde", titraji oko njihovih srca još su intenzivniji", navodi se u tekstu, pa se nastavlja:

"Naime, u Hrvatskoj Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira propisuje da pokazivanje tri prsta u određenim okolnostima bude kažnjivo, zavisno od konteksta i procjene policije te suda. Konkretno, ako se procijeni da to vrijeđa ili uznemiruje javnost, izaziva nerede ili ometa javni red. Tad se gestikulacija može smatrati 'gestom ili znakom koji vrijeđa ili ponižava', zavisno o identitetu osobe i načinu na koji je znak iskazan."

Bilo je slučajeva kazne zbog tri prsta

Izvor: United World Wrestling / Kostadin Andonov / imago sportfotodienst / Profimedia

"U nekoliko slučajeva podizanje tri prsta bilo je kažnjivo i policija je procesuirala takvo ponašanje. Jednog čovjeka iz Srbije koji je objavio fotografiju u Hrvatskoj na kojoj podiže tri prsta, jednog oca čije je dijete iz vozila pokazivalo tri prsta, motociklista zbog objave fotografije na kojoj stoji s obje ruke podignute s tri prsta... Kazna može biti novčana (optužni prijedlog) i protjerivanje (ako se radi o strancu)", navodi se u tekstu.

Podsjetimo i da je košarkaš FMP-a Filip Barna kažnjen sa 550 evra jer je na utakmici protiv Splita nakon postignute trojke podigao tri prsta.

Nije ovo jedini problem na Svjetskom prvenstvu

Hrvati su sa Svjetskog prvenstva već deportovali jednog rvača. Ruski sportista Emin Sefeshaev je prvo morao na razgovor u policiju, a onda je, iako aktuelni evropski prvak, prebačen u Srbiju jer je navodno imao neispravna dokumenta pri ulasku u državu.

(MONDO, Sportske novosti)

