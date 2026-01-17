logo
Čitaoci reporteri

Liverpul više ne može da pobijedi ni davljenike: Bodovi za opstanak u Premijer ligi se uzimaju na "Enfildu"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Liverpul je upisao svoj četvrti remi zaredom u Premijer ligi, a sada je za to zaslužan Barnli.

arne slot na meču liverpula i barnlija Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Ne prestaje sa kiksevima ove sezone Liverpul. Sada su upisali četvrti remi u nizu i to protiv davljenika Barnlija 1:1 (1:0).

Nakon što je Dominik Soboslai u 32. minutu promašio penal Edvards je izjednačio u 65. minutu i ostalo je 1:1. Nakon poraza Mančester sitija u derbiju sa Junajtedom to znači da je Arsenal sve komotniji na vrhu.

Čelsi je na svom terenu uspio da savlada Brentford 2:0 golovima Žoaoa Pedra i Kola Palmera, a Lids je pogotkom Nmeke u 91. minutu savladao Fulam. Za razliku od nekih ranijih mečeva kada je izlazak Saše Lukića donio bodove Fulamu, sada su bez njega na terenu promili gol i poraženi su.

Sanderlend je uspio da savlada Kristal Palas poslije produžetka. Poveo je tim iz Južnog Londona golom Jeremija Pna, li su Le Fe i Brobi doneli konačnih 2:1. U gradskom derbiju Vest Hem je dobio bitne bodove. Savladali su Totenhem 2:1, a pogađali su Krisensio Samervil i Kalum Vilson.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Liverpul Barnli Premijer liga

