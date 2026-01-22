Liga šampiona, a amaterizam u 2026. godini: Da li je moguće da smo vidjeli ovakav gol?

Pogledajte kako je Heronimo Rulji zaboravio da postavi igrača koji leži iza "živog zida" i tako je častio Liverpul, odnosno Dominika Soboslaija.

Izvor: DAZN/Screenshot

Dominik Soboslai iz Liverpula postigao je prethodne večeri gol iz slobodnog udarca u Ligi šampiona i to tako što je prevario cijeli Olimpik iz Marseja. Navikli smo da već godinama iza "živog zida" leži i jedan fudbaler kako bi spriječio da lopta ode ispod igrača koji skoče, ali na to su u Marseju izgleda zaboravili...

Primetio je mađarski reprezentativac da Heronimo Rulji nije dobro postavio "živi zid" i da nije stavio igrača iza njega, tako da je šutirao ispod fudbalera koji su poskočili i postigao je sjajan gol. Pogledajte kako je to izgledalo:

This angle of Szoboszlai’s goal is incredible.

pic.twitter.com/DvEICKRwgC — Tandy (@LFC_Tandy)January 21, 2026



Da stvar bude gora po Marsej, taj gol je "pao" u nadoknadi prvog poluvremena koje je bilo sasvim solidno za njih. Da su se tad odbranili, otišli bi na pauzu sa "nulom", međutim Liverpul je poveo i u nastavku je još postigao dva gola. Rulji je nastavio da bude tragičar i postigao je autogol u 72, da bi Gakpo u 92. postavio konačnih 3:0.

"Uradio sam domaći zadatak, rečeno mi je da ako niko ne bude ležao - mogu da šutiram ispod živog zida. I izgleda da je uspjelo to što sam zamislio", nasmijao se Soboslai poslije meča na "Velodromu".

Mađarski reprezentativac Soboslai ima odličan udarac i već je pogađao iz slobodnjaka, a ove sezone dao je već 7 golova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!