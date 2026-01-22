logo
Nikola Krstović trese mreže u Ligi šampiona: Zvezdi nije valjao, sad vrijedi 20.000.000 evra

Nikola Krstović trese mreže u Ligi šampiona: Zvezdi nije valjao, sad vrijedi 20.000.000 evra

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Nikola Krstović je ušao sa klupe i dao gol za Atalantu u meču Lige šampiona sa Atletik Bilbaom.

Nikola Krstović dao gol za Atalantu u Ligi šampiona Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Nije uspjela Atalanta da dođe do pobjede u duelu sa Atletik Bilbaom, ali Nikola Krstović je pokazao treneru Paladinu da može da računa na njega. Nekadašnji napadač Crvene zvezde postigao je gol kada je ušao sa klupe.

Dobro je počela utakmica za Atalantu kada je Đanluka Skamaka na asistenciju Zalevskog pogodio u 16. minutu, ali na startu drugog poluvremena Guruceta je izjednačio. U 66. minutu ušli su Krstović i Lukman i to se ispostavilo kao dobar potez.

Nakon pogodaka Serana i Navara vodio je tim iz Baskije 3:1, ali je onda na asistenciju Lukmana smanjio Krstović. Više nije mogla ekipa iz Bergama, pogledajte gol reprezentativca Crne Gore:

Nakon početaka u Zeti iz Golubovaca prešao je u Crvenu zvezdu, a nakon toga je olako pušten i otišao je u Dunajsku Stedu. Nakon razvitka u Slovačkoj prešao je u Leće za 8.000.000 evra, a zatim ga je Atalanta kupila za 25.000.000 evra. Sada po Transfermarktu vrijedi 20.000.000, a ove sezone mu je ovo prvi gol na sedam mečeva na koliko je nastupio.

Nikola Krstović Liga šampiona Atalanta fudbal

