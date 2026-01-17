logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fiorentina igra po planu: Italijani pišu - bez odgađanja zbog smrti predsjednika

Fiorentina igra po planu: Italijani pišu - bez odgađanja zbog smrti predsjednika

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Bolonja i Fiorentina igraće u nedjelju, kako je i planirano.

Nema odgađanja utakmice Bolonja Fiorentina zbog smrti Roka Komisa Izvor: Fabrizio Corradetti / LaPresse / Profimedia

Italijansku fudbalsku javnost potresla je vijest o smrti dugogodišnjeg predsjednika Fiorentine Roka Komisa. Klub iz Firence oglasio se u ranim jutarnjim časovima, saopštivši ove vijesti, a informacije o smrti 76-godišnjeg Komisa stigle su dan prije ligaške utakmice između Bolonje i Fiorentine.

Pitali su se mnogi na Apeninima da li će ovaj meč, zbog tragičnog događaja, biti odgođen, ali prema navodima italijanskih medija, igraće se po planu.

Duel starih italijanskih rivala zakazan je za nedjelju od 15.00 časova na stadionu "Renato dal'Ara", a kako se navodi, prolongiranja neće biti. Naime, i Bolonja i Fiorentina su aktivni na tri fronta (Evropa, Serija A, Kup), pa bi svako novo pomjeranje umnogome poremetilo planove. Stoga je odlučeno da se meč ipak igra drugog dana vikenda, ali je jasno da će za "ljubičaste" biti više nego emotivan.

Komiso je predsjednik i vlasnik kluba postao u ljeto 2019. godine, a od tada je Fiorentina dva puta dolazila do finala Konferencijske lige.

Takođe, za vrijeme njegove vladavine klubom, 2023. godine, "Viola" je dobila i sjajan, savremeni trening-centar, koji je nazvan upravo po preminulom Komisu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Virtus Bolonja Fiorentina fudbal Serija A Roko Komiso

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC