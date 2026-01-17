Fiorentina igra po planu: Italijani pišu - bez odgađanja zbog smrti predsjednika

Bolonja i Fiorentina igraće u nedjelju, kako je i planirano.

Italijansku fudbalsku javnost potresla je vijest o smrti dugogodišnjeg predsjednika Fiorentine Roka Komisa. Klub iz Firence oglasio se u ranim jutarnjim časovima, saopštivši ove vijesti, a informacije o smrti 76-godišnjeg Komisa stigle su dan prije ligaške utakmice između Bolonje i Fiorentine.

Pitali su se mnogi na Apeninima da li će ovaj meč, zbog tragičnog događaja, biti odgođen, ali prema navodima italijanskih medija, igraće se po planu.

Duel starih italijanskih rivala zakazan je za nedjelju od 15.00 časova na stadionu "Renato dal'Ara", a kako se navodi, prolongiranja neće biti. Naime, i Bolonja i Fiorentina su aktivni na tri fronta (Evropa, Serija A, Kup), pa bi svako novo pomjeranje umnogome poremetilo planove. Stoga je odlučeno da se meč ipak igra drugog dana vikenda, ali je jasno da će za "ljubičaste" biti više nego emotivan.

Komiso je predsjednik i vlasnik kluba postao u ljeto 2019. godine, a od tada je Fiorentina dva puta dolazila do finala Konferencijske lige.

Takođe, za vrijeme njegove vladavine klubom, 2023. godine, "Viola" je dobila i sjajan, savremeni trening-centar, koji je nazvan upravo po preminulom Komisu.

