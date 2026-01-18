logo
Roma na krilima Dibale servirala osvetu Torinu

Autor Haris Krhalić
0

Fudbaleri Rome savladali su Torino rezultatom 2:0.

Paulo Dibala na meču Roma Torino. Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Pet dana nakon što ih je Torino izbacio iz Kupa Italije trijumfom od 3:2, fudbaleri Rome danas su istog protivnika savladali sa 0:2 u okviru 21. kola Serije A.

„Vučica“ je tako stigla do tri veoma važna boda u borbi za mjesta koja vode u Ligu šampiona te je trenutno četvrta sa 42 boda odnosno tri više od Juventusa koji je poziciju ispod.

Što se tiče današnje utakmice, Romu je do prednosti doveo Donjal Malen u 26. minutu nakon asistencije Paula Dibale. Inače, holandski napadač je nedavno stigao u Romu kao pozajmljen igrač iz Aston vile te je odmah na debiju pokazao da se na njega može računati.

Dibala je nakon asistencije, u 72. minutu postigao i pogodak kojim je riješio sve eventualne nedoumice oko pitanja pobjednika. Bio je to prvi pogodak za Argentinca još od kraja oktobra kada je pogodio protiv Sasuola, nakon čega se ubrzo i povrijedio.

Romu sada očekuje evropski meč protiv Štutgarta (22. januar), dok će tri dana kasnije na svom terenu ugostiti Milan.



Standings provided by Sofascore

