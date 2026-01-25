Ludnica na "Marasiju": Skorupski sve zakuvao, Đenova od 0:2 do 3:2 za pola sata!

Bolonja imala dva gola prednosti, a onda je ostala sa igračem manje i sve se preokrenulo.

Sjajan meč vidjeli smo danas na stadionu "Luiđi Feraris" u Đenovi.

Na popularnom "Marasiju" Bolonja je vodila 2:0 (strijelci Luis Ferguson i autogol Sebastijan Otoa), držala sve u svojim rukama, a onda je golman gostiju Lukaš Skorupski napravio pravu glupost. Izašao je van svog šesnaesterca, srušio protivničkog igrača i zaradio direktan crveni karton.

Isključenje Poljaka u 57. minutu potpuno je preokrenulo stvari na terenu. Tim Danijele de Rosija "resetovao" se i sa igračem više krenuo na sve ili ništa. Ruslan Malinovski već pet minuta kasnije smanjio je na 1:2, Kejleb Ekuban u 78. minutu osigurao je bar bod svom timu, a onda je u prvom minutu nadoknade Žunior Mesijas izazvao erupciju oduševljenja u Đenovi golom za potpuni preokret - 3:2.

U istom terminu Atalanta nije imala problema u duelu sa Parmom. U Bergamu je bilo 4:0, a strijelci su bili Đanluka Skamaka, Martin de Ron, Đakomo Raspadori i Nikola Krstović. Raspadoriju je ovo bio prvi pogodak od dolaska u tim "boginje", dok se Krstović našao među strijelcima u trećoj utakmici u nizu (Piza, Atletik Bilbao i sada Parma).



