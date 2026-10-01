Džeko se oprašta, da li će se vratiti kao Tadić u Srbiju? "Dušan je malo mlađi, ja sam sve dao…"

Edin Džeko u najavi duela sa Švedskom govorio uglavnom o svom oproštaju od reprezentacije BIH, pa dobio zanimljivo pitanje da li će napraviti isti potez kao Dušan Tadić.

Izvor: MONDO

Reprezentacija BIH u petak će u Zenici dočekati Švedsku u trećem kolu Lige nacija, a duel na Bilinom polju biće poseban jer će se od državnog tima oprostiti Edin Džeko.

Upravo zbog toga dugogodišnji kapiten najmanje je pričao o Švedskoj, iako je u više navrata istakao da je to rezultatski izuzetno važan, a ne revijalni meč.

“Velika utakmica za mene lično, ali važna i za reprezentaciju. Svjesni smo da dolazi lider grupe, kvalitetan tim sa novim trenerom. BIće teška utakmica za nas, ali i za njih”, rekao je Džeko koji ne misli da će amtmosfera u Zenici impresionirati Šveđane.

"To su igrači koji igraju u ligama na velikim stadionima pred mnogo navijača tako da tu nema nekih problema. Zenica je naš dom, navikli smo da igramo tu i za nas ima posebno značenje. Sigurno da kada igramo na domaćem terenu mi smo favorite na Bilinom polju, ali to je stadion kao svaki drugi i mislim da ne bi trebao da bude poseban problem".

Priznao je Džeko da je sve emotivniji kako se približava termin utakmice.

"Malo sam zbunjen, ali želim da uživam i da pokušamo da dođemo do dobrog rezultata, to mi je uvijek pa i sada važno. Reprezentacija je meni sve. Igranje za reprezentaciju je san svakog djeteta. To mi je dalo priliku da igram protiv velikih ekipa i da ostvarim brojne rezultate. Kako se približava sve, sve sam emotivniji, neki pritisak, neki dječački osjećaj…", priznao je kapiten "zmajeva".

Veliki broj navijača volio bi da Džeko uprkos tome što ima 40 godina nastavi da igra za reprezentaciju. Na novinarsko pitanje da li je kasno da se predomisli odgovorio je: "Ne bih odlučio da ne mislim da je to to".

Pokušali su pojedini novinari i da konkretnim primjerom "ubijede" Džeku pomenuvši da se Dušan Tadić isto tako oprostio od reprezentacije Srbije pa se poslije dvije godine vratio u nacionalni tim.

"Dušan se oprostio malo ranije, on je malo mlađi od mene, bilo je prostora da se vrati i da pomogne. Meni je to sasvim OK, ako on to misli i ako ga nacija treba to je sasvim legitimno, ne samo za Dušana, nego generalno za sve igrače koji se oproste. Ja sam malo stariji, nema tu prostora za nešto drugo. Kao što sam rekao, znam koliko sam dao i znam da je to moj maksimum i ono što je ovog momenta važno ostavljam ekipu u dobrom stanju, sa dobrim momcima. Oni su me nagovarali da ostanem, ali poštuju moju odluku, to su moja mlađa braća, meni je žao što ih ostavljam, ali ostavljam ih samo na terenu", rekao je Džeko.

Kao najdraže emocije i najljepše golove izdvojio je sljedeće.

"Dva svjetska prvenstva, s obzirom da su to bile krune naših kvalifikacija. To je nešto što je najljepše ne samo za mene već i za samu reprezentaciju. Ima taj prvi gol protiv Turske, ima zadnji, koji je možda najemotivniji, ali vidjećemo. Još uvijek kada vraćam film, ima dosta tih golova koji su važni ali možda taj zadnji protiv Velsa ima najveću snagu, najveću emociju", rekao je Džeko i dodao da datum njegovog oproštaja nema posebnu simboliku već da je htio da se oporavi od povrede i da bude najspremniji da pomogne reprezentaciji u svom posljednjem meču.

Izvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia

Priznao je da će mu poslije sutrašnje utakmice mnogo toga nedostajati.

"Faliće mi igranje za reprezentaciju, od izlaska na teren, saigrača, himne, navijača, pobjeda, svjetskih i evropskih prvenstava, sve to. Teško će biti gledati sa tribina, ali ja sam srećan, jer znam da sam što se tiče reprezentacije dostigao maksimum, dao sve od sebe i odlazim srećan i zadovoljan jer znam da je to bio maksimum. Jedna era završava, ide neka nova, danas-sutra dolaziću sa svojom porodicom i navijaću za našu Bosnu i Hercegovinu".

Jedno od pitanja je bilo i da li reprezentacija BIH u kojoj sada ima mnogo mladih talentovanih igrača ima novog Edina Džeku.

"Treba vjerovati u sebe i treba čovjek postaviti sebi neke ciljeve u tim godinama. U ovoj reprezentaciji ima dosta mladih igrača koji su pokazali da žele da slijede svoje snove. Svaki igrač je drugačiji, ne treba niko da bude Edin Džeko, svi imaju svoja imena i prezimena", rekao je Džeko, a onda stao u zaštitu svog saigrača.

"Moram vas zamoliti da popustite Demirovića. On u svakom momentu daje svoj maksimum. Imao sam i ja dosta utakmica u kojima nisam zabijao golove. Sigurno da nije to lak period, psihološki da se podnese. Još kod dođu sve te kritike i šale, postaje još teže. Zato treba momka podržati, on je bio jedan od ključnih igrača za odlazak na svjetsko prvenstvo, a biće i za nastavak puta ove ozbiljne reprezentacije koja će biti sve bolja i bolja", zaključio je kapiten “zmajeva”.