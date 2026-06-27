Poznato kada počinje nova sezona: Borac i Zrinjski 1. avgusta igraju Superkup BIH!

Poznato kada će početi nova sezona u bh. fudbalu.

Izvor: Fudbalski savez BiH

Bh. premijerligaši uveliko se pripremaju za novu sezonu koja će početi 8. avgusta, kada će se igrati prvo kolo Premijer lige BIH.

Sedam dana ranije svoju sezonu u domaćim takmičenjima počeće Borac i Zrinjski duelom u Superkupu BIH, koji je zakazan za 1. avgust.

Osim odluka o početku sezone u Premijer ligi BIH i terminu Superkupa BIH Izvršni odbor FSBIH na sjednici odlržanoj u kampu reprezentacije BIH u Solt Lejk Sitiju donio je još niz drugih odluka.

Na sjednici je donesena odluka o raspodjeli finansijskih sredstava klubovima koji se takmiče pod okriljem Saveza, a odnosi se na sezone 2025/26 i 2026/27.

Usvojeni su i izvještaji različitih komiteta, uključujući Disciplinsku komisiju, Komitet za takmičenje, Komitet za stadione i sigurnost, kao i izvještaj Darka Čeferina koji vodi projekat “Reforma i unapređenje profesionalnih standarda i sudijskog sistema u takmičenjima NS BiH” za sezonu 2025/26.

Potvrđene su i propozicije za narednu sezonu domaćih takmičenja, uključujući Premijer ligu BiH, Kup BiH, kao i omladinske lige i završnice omladinskih kupova.

Izvršni odbor je usvojio i liste službenih lica za sezonu 2026/27, a donesena je odluka da će od sezone 2027/28 doći do smanjenja broja sudija, asistenata, posmatrača i delegata u odnosu na prethodni period, saopšteno je iz Fudbalskog saveza BiH.