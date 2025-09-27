Ovo je gol koji pola svijeta nije vidjelo: Liverpul u posljednjoj sekundi izgubio od hita Premijer lige

Pogledajte kako je Kristal palas pobijedio Liverpul 2:1 golom Edija Enketije u nadoknadi vremena.

Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Liverpul je ove sezone veliki broj bodova osvojio u nadoknadi vremena, ali ovoga puta sreća im je okrenula leđa. Kristal palas pobijedio je Liverpul 2:1 (1:0) i to golom u praktično posljednjim sekundama utakmice na "Selhurstu", pošto je Edi Enketija sa pet metara zakucao loptu u mrežu golmana Alisona.

Interesantno je da veliki broj navijača u Evropi nije ni vidio ovaj gol u direktnom TV prenosu, pošto je došlo do velikih tehničkih problema zbog kojih je svima nestala slika, a evo šta ste propustili:

GOAL! Edward Nketiah 90' +7



Big drama for Liverpool !



Crystal Palace 2-1 Liverpoolpic.twitter.com/3BKPNbxxP7 — Goals Xtra (@GoalsXtra)September 27, 2025



Ovo je inače prvi poraz za Liverpul ove sezone, dok je Kristal palas jedini neporaženi tim Premijer lige i sada je drugi na tabeli, sa tri bodova manje od "redsa". I ne samo to, Kristal palas je prethodno "izbio" trofej Komjuniti šilda Liverpulu iz ruku, pošto je prije mjesec i po dana slavio poslije penala na "Vembliju".

Što se tiče današnje utakmice, Palas je poveo u 9. minutu preko Sara, imao je još nekoliko šansi da duplira vođstvo, da bi u nastavku Liverpul počeo da se približava golu rivala. Na kraju, uspio je da dođe do izjednačenja golom Federika Kjeze u 87. minutu, ali to nije bilo dovoljno ni za bod, ni za preokret. Palas je bio dovoljno uporan i došao je do velika tri boda u najvećoj pobjedi za njih ove sezone.

Ranije danas Mančester junajted je izgubio od Brenftoda (3:1), dok je danas Čelsi ponovo razočarao svoje navijače izgubivši od Brajtona (3:1).



