Janu Rašu 22 godine mlađa vjerenica spasila život: Mislio sam da ću umrijeti...

Legendarni napadač Liverpula doživio dramatične trenutke u svom domu

Izvor: News Images / ddp USA / Profimedia

Slavni napadač Liverpula Jan Raš (64) doživio je dramatičnu situaciju dok je bolovao od super-gripa ovog decembra. U svom domu u Liverpulu pozlilo mu je oko 2 ujutru, kada nije mogao da diše dok je pokušavao da skuva sebi čaj.

U domu je uz njega bila vjerenica Kerol Entoni (42), pjevačica iz Irske, koja je odmah priskočila u pomoć kada je bilo jasno da će morati da pozovu ljekare. Hitna pomoć je brzo stigla u dom kultnog napadača Liverpula, najboljeg strijelca u istoriji kluba i pružana mu je pomoć sat i po. Poslije toga se osjećao bolje i nije želio da ode u bolnicu, ali ni tu nije bio kraj muka, jer se 10 minuta od njihovog odlaska ponovo srušio.

"Bio sam prestravljen, iskreno nisam mislio da ću preživjeti. Ležao sam na podu i borio sam se za vazduh. Iskreno sam pomislio da je to bilo to, da sam gotov. Uhvatio me je panični strah", rekao je on "Miroru".

Poslije drugog poziva Hitna pomoć nije tako brzo došla, a tada su mu riječi vjerenice ulile vjeru da će biti sve u redu.

"Dok sam čekao još jedan dolazak Hitne pomoć, Kerol mi je pomogla da preguram sve i ponavljala mi je da probam da se smirim i da dišem mirnije. Bila je fantastična. Kada su ljekari došli, ležao sam na podu potpuno blijed i djelovalo je kao da mi je potrebna reanimacija. Bilo je potrebno da me povežu na kiseonik da bih prošao kroz to užasavajuće iskustvo".

"Na kraju su me stavili u bolnicu, udaljenu samo nekoliko milja od moje kuće. Odvezli su me pod rotacijom i bio sam smješten na urgentni prijem, gdje sam ležao tri dana, poslije čega su me prebacili na opšte odjeljenje, gdje sam proveo još nekoliko dana do odlaska kući", objasnio je Jan Raš.

U Engleskoj vlada epidemija super-gripa i nadležni smatraju da bi ova zima mogla da donese najgoru sezonu gripa ikada u Velikoj Britaniji. Broj slučajeva raste i širom Evrope.

Ko je Jan Raš?

Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia

Jan Raš postigao je 346 golova za Liverpul u dva mandata u klubu, od 1980. do 1986, pa od 1988. do 1996. Igrao je i za Juventus, Lids, Njukasl, a nastupao je sve do 2000. godine. Do ere Gareta Bejla bio je i prvi strijelac reprezentacije Velsa.

Kao najbolji strijelac u istoriji Liverpula pisao je istoriju velikana sa Enfilda. Osvojio je pet titula prvaka Engleske, tri FA Kupa i bio je dvostruki šampion Evrope, 1981. i 1984.

Tokom liječenja od gripa Liverpul je bio uz njega.

"Kao što je Kerol bila uz mene svake noći, tako je i Liverpul bio fantastičan kao klub i obezbijedio mi je podršku i ljubav. Sve je uz njih bilo lakše. To je porodični klub i to je ono što je bitno u ovakvim trenucima. Liverpul je prevazišao sve", rekao je Jan Raš.

Jan Raš rastao se 2012. godine sa suprugom Trejsi Raš i stupio u vezu sa sadašnjom verenicom Kerol. Iz prethodnog braka, koji je trajao od 1987. pa do zvaničnog razvoda 2015, sa bivšom suprugom ima dvojicu sinova, Džonatana i Danijela.