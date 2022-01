Dragan Marković "Marka" umalo zaplakao kad je govorio o Prceu: Ikona našeg rukometa! (VIDEO)

Nekadašnji selektor reprezentacije BiH emotivno pričao o Nikoli Prceu, koji igra posljednje mečeve u dresu "zmajeva".

Jedan od najboljih bh. rukometaša svih vremena Nikola Prce najavio je oproštaj od dresa reprezentacije na kraju Evropskog prvenstva.

BiH se trenutno nalazi u Bratislavi, gdje je u prvom meču EURA doživjela ubjedljiv poraz Švedske (30:18), a u duelu sa vicešampionom svijeta Prce je postigao dva gola.

Vrijeme je da se oprostim, možda je i situacija super jer je Europsko prvenstvo pred nama. Ja ću uvijek biti na raspolaganju reprezentaciji za pomoći, ali mislim da sad imamo mladih igrača kojima je vrijeme da se pokažu.https://t.co/T38gGiCC8F — Nikola Prce (@nikola_prce)December 9, 2021

Iskusni bh. rukometaš tako će se poslije 16 godina oprostiti od dresa "zmajeva" i otići u zasluženu reprezentativnu penziju.

U izjavi za televiziju N1, od Prceu je emotivno pričao nekadašnji selektor BiH Dragan Marković, koji je u jednom trenutku skoro i zaplakao.

"Ponosan na njega. Mislim da je napravio ono što je malo ko uspio. Ako ništa, juče je dao najljepši gol na prvenstvu", rekao je popularni "Marka" drhtavim glasom, a onda nastavio:

"On je postao zaštitni znak rukometa u BiH, kako ljudski, tako i sportski. Mislim da je obilježio ovu generaciju i možda se izdigao iznad najboljih. Ali, to je bio kvalitetan sastav. Mislim da su igrači oko njega doprinijeli da bude lider te ekipe. Ima tu neku specifičnu hrabrost, ulazeći u utakmice motivisano da može svakog da pobijedi. To je nešto što je njega krasilo i što je prenosio na druge. Nosio je reprezentaciju, tako da sa poštovanjem možemo reći da je velika ikona našeg rukometa."

BiH će, nakon duela sa Šveđanima, u grupi E još igrati sa Češkom 15. januara i Španijom dva dana kasnije.