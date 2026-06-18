Prvi oficir katamarana priveden zbog nesreće kod Splita u kojoj je poginulo četvoro Čeha

Prvi oficir sa katamarana priveden je u splitsko tužilaštvo na ispitivanje zbog sumnje da je izazvao tešku pomorsku nesreću 14. juna u kojoj su poginula četiri lica iz Češke.

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Tereti se da je upravljajući katamaranom na liniji od Splita prema Hvaru počinio teško krivično djelo ugrožavanja posebnih vrsta saobraćaja. Prijeti mu kazna od tri do 15 godina zatvora.

Prvi oficir J. B. (33/) uhapšen je juče i očekuje se da će nakon ispitivanja biti zatraženo određivanje istražnog zatvora, prenose hrvatski mediji.

U sudaru na moru kod Splita u nedjelju, 14. juna, poginulo je četvoro čeških državljana koji su plovili na jedrilici pod francuskom zastavom.

Sumnja se da je prvi oficir sa katamarana imao jasan i neometan pregled situacije na moru, ali da uprkos tome nije ustupio prednost prolaska jedrilici već je plovio brzinom neprilagođenom gustini saobraćaja, prenose hrvatski mediji.

Jedrilica, sa osam čeških državljana, plovila je prema Hvaru. U trenutku nesreće kretala se pomoću jedara, a ne motora, te je katamaranu dolazila s desne strane. Zbog toga je imala prednost prolaska i ograničene mogućnosti manevrisanja.