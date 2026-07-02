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Policajci u Splitu pretukli pijanog maloljetnika: Pojavio se uznemirujući snimak, evo šta je objašnjenje

Policajci u Splitu pretukli pijanog maloljetnika: Pojavio se uznemirujući snimak, evo šta je objašnjenje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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U Splitu je pokrenuta istraga nakon snimka na kom četvorica policajaca šutiraju 17-godišnjaka. Iz policije tvrde da je mladić prethodno pretukao vršnjaka i slomio zub policajcu u civilu.

Policajci u Splitu pretukli pijanog maloljetnika Izvor: Emica Elvedji / Pixel Media / Profimedia

Splitska policija najavila je kriminalističko istraživanje i postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskih službenika nakon što se društvenim mrežama proširio snimak na kome se vidi policijsko postupanje prema 17-godišnjaku u Splitu.

Na snimku, koji se širio društvenim mrežama i koji je objavila Slobodna Dalmacija, vidi se kako četvorica policajaca ispred kluba na splitskoj Kopilici ruše mladića na tlo i udaraju ga nogama. Snimak je lošeg kvaliteta i traje sedam sekundi, a na njegovom početku vidi se još jedan mladić koji leži na tlu u neposrednoj blizini.

Policija u službenom odgovoru medijima u Hrvatskoj nije navela da li su policajci koji se vide na snimku udaljeni sa dužnosti do završetka provjera. Mediji od izvora iz policije nezvanično saznaju da policajci zasad nisu udaljeni te da se čeka završetak istrage.

Cipelarenje je trajalo nekoliko sekundi, a cijeli događaj nekoliko minuta, kaže izvor. Sve se odigralo pred većim brojem svjedoka koje treba ispitati prije eventualne odluke o udaljenju policajaca sa dužnosti.

Šta se dogodilo prema policiji

Policija navodi da je jutros u 1:26 zaprimila dojavu o narušavanju javnog reda i mira u blizini ugostiteljskog objekta na području Kopilice. Na teren su, kažu, hitno upućene dvije patrole.

Prva patrola, u civilnoj odjeći, prva je stigla na mjesto događaja. Policija tvrdi da su službenici tamo zatekli 17-godišnjaka kako tuče 18-godišnjaka, koji je od udaraca izgubio svijest.

"Policijski službenici su se legitimisali i prekinuli napad. Napadač je pokušao da pobjegne sa mjesta događaja. Policajci su ga stigli i zaustavili, pri čemu je više puta udario jednog policajca u glavu", navode iz policije.

Policajcu je u napadu slomljen zub. U tom trenutku stigla je i druga patrola u uniformi, nakon čega je uslijedila upotreba sredstava prinude, savladavanje počinioca i njegovo hapšenje, kažu iz policije.

Uhapšeni 17-godišnjak bio vidno alkoholisan

Policija navodi da su napadnuti 18-godišnjak i policajac zadobili tjelesne povrede te da im je pružena ljekarska pomoć.

Uhapšeni 17-godišnjak odbio je ljekarsku pomoć i alkotestiranje, iako je, prema policiji, bio u vidno alkoholisanom stanju. Nad njim se sprovodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u krivična dijela nasilničkog ponašanja i prinude prema policijskom službeniku.

Slobodna Dalmacija ranije je objavila da je, prema nezvaničnim informacijama, incident izazvao 17-godišnjak koji je prišao paru i obratio se mladiću riječima: "Koji k... radiš s ovim debilom...", nakon čega ga je fizički napao i nanio mu lakše telesne povrede.

(Index/MONDO)

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