logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Optužen za terorizam: 19-godišnjak slao lažne dojave o bombama u školama i vrtićima

Optužen za terorizam: 19-godišnjak slao lažne dojave o bombama u školama i vrtićima

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (Uskok) podigla je optužnicu protiv devetnaestogodišnjeg hrvatskog državljanina, koji se tereti da je slao lažne dojave o postavljenim bombama u ustanovama širom Hrvatske.

19-godišnjak slao lažne dojave o bombama u školama i vrtićima Izvor: Shutterstock

Optužnica je podignuta zbog krivičnog djela terorizam pred Županijskim sudom u Splitu nakon istrage pokrenute 1. maja, navedeno je na stranici Uksoka.

Prema optužnici, mladić je od 24. do 29. aprila u Pločama putem mobilnog telefona pristupio jednom serveru na internetu i otvorio korisnički račun na ime druge osobe, te slao mejlove na adrese različitih institucija.

U porukama je lažno tvrdio da su u školama i vrtićima u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama postavljene eksplozivne naprave koje će biti aktivirane.

Zbog tih prijetećih poruka, škole i vrtići bili su evakuisani, te su obavljeni kontradiverzioni pregledi objekata.

Lažne dojave izazvale su i strah i uznemirenost među djecom i zaposlenima u ovim ustanovama, ali i kod šire javnosti.

Na adrese brojnih škola, vrtića i drugih ustanova širom Hrvatske krajem aprila i početkom maja stizale su dojave o postavljenim bombama, a nakon pregleda utvrđeno je da su sve bile lažne.

Prema ranijim podacima policije, u tom period bilo je više od 500 lažnih dojava. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska lažne dojave optužnica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ