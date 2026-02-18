Potresi u košarci zbog "Epstinovih fajlova": Kalinić, Pokuševski, Nan, Bonga i drugi moraju da mijenjaju agenta

Zbog skandala i Epstinovih fajlova će mnogi košarkaši da napuste jednu od najpoznatijih agencija i da traže nove agente.

Izvor: Michael Brochstein/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Potresi u evropskoj košarci zbog "Epstinovih fajlova". Ime poznatog američkog biznismena Kejsija Vasermana našlo se u svim tim fajlovima i zbog svega toga bi veliki broj košarkaša mogao da napusti njegovu košarkašku agenciju i da traži nove agente i to vrlo brzo.

U njegovoj agenciji su mnogi poznati košarkaši poput Nikole Kalinića, Kendrika Nana, Isaka Bonge, Alekseja Pokuševskog, Zeka Ledeja, Najdžela Vilijamsa-Gosa, Nikolasa Laprovitole, Tristana Vukčevića, Alena Smailagića, Džerijana Grenta, Rolandsa Šmitsa i mnogih drugih...

Očekuje se i njihova reakcija i da će i oni u bliskoj budućnosti pronaći nove menadžere. Za to vrijeme je Vasemran najavio da će staviti agenciju na prodaju. Ujedno je Kejsi Vaserman bio i predsjednik Organizacionog odbora Olimpijskih igara u Los Anđelesu koje se održavaju 2028. godine.

"Žao mi je"

Kejsi Vaserman je dio "Epstinovih fajlova", pronađeni su mejlovi u kojima se dopisivao sa njegovom saradnicom Gislejn Maksvel i razmjenjivao je neke eksplicitne poruke u kojima je "zakazivao masažu sa njom" i neke slične stvari, a ona je kasnije osuđena zbog toga što je učestvovala u zlostavljanju maloljetnica i saučesništva sa Epstinom.

"Žao mi je što su moje greške iz prošlosti napravile probleme i vama. To nije fer i nije fer ni prema klijentima ni partnerima koje smo predstavljali toliko godina i o kojima brinemo", napisao je Vaserman između ostalog u obraćanju svojim zaposlenima i poručio da će prodati kompaniju "Vaserman group".

