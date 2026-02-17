"Tramp je zataškao objave, mi ćemo svjedočiti": Oglasila se Hilari Klinton o Epstinovim spisima

Hilari Klinton optužila je Trampovu administraciju za zataškavanje dokumenata o Džefriju Epstinu, dok Klintonovi i princ Endru treba da svjedoče pred kongresnim odborom.

Izvor: EPA-EFE/KEVIN LAMARQUE / POOL//YURI GRIPAS / POOL

Hilari Klinton optužila je administraciju predsjednika Donalda Trampa za "zataškavanje" u postupanju sa dokumentima povezanim sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

"Neka objave dokumenta. Odugovlače s tim", izjavila je bivša američka državna sekretarka za Bi-Bi-Si u Berlinu, gdje je učestvovala na godišnjem Svetskom forumu. Iz Bijele kuće su poručili da su objavljivanjem dokumenata učinili "više za žrtve nego što su demokrate ikada učinile", piše Bi-Bi-Si.

Na pitanje da li bi Endru Mauntbaten-Vindsor, bivši britanski princ, trebalo da svjedoči pred kongresnim odborom, Klinton je odgovorila: "Smatram da bi svako ko dobije poziv trebalo i da svjedoči." Samo pominjanje u dokumentima ne podrazumijeva nikakvu krivicu, a Endru je uvijek negirao bilo kakve prestupe.

Američko ministarstvo pravde početkom ovog mjeseca objavilo je milione novih dokumenata o Epstinu, postupajući po zakonu koji je donio Kongres. Iz ministarstva sada tvrde da su objavili sve što se tražilo Zakonom o transparentnosti Epstinovih dokumenata, ali zakonodavci smatraju da to nije dovoljno.

Republikanski kongresmen Tomas Mesi, jedan od autora zakona, zatražio je da se objave i interni dopisi o ranijim odlukama o tome da li će se podići optužnice protiv Epstina i njegovih saradnika. Epstin je preminuo u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 10. avgusta 2019. godine, gdje je bez kaucije čekao suđenje pod optužbama za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije. To se dogodilo više od decenije nakon što je bio osuđen za podvođenje maloljetnica.

Bivši princ Endru suočen je sa pritiskom američkih zvaničnika i porodice Virdžinije Đufre, koja ga je tužila, da svjedoči o svojim vezama sa Epstinom. Endru je dosljedno negirao optužbe i 2022. godine postigao vansudsku nagodbu sa Đufre, koja nije uključivala priznanje odgovornosti. Đufre je izvršila samoubistvo 2025. godine.

I Klintonovi bi trebalo da se pojave pred odborom. Bil Klinton svedočiće 27. februara, a Hilari Klinton dan ranije. Glasanje o optužbi protiv njih za nepoštovanje Kongresa odloženo je nakon što su pristali da svjedoče. Biće to prvi put da bivši američki predsjednik svjedoči pred kongresnim odborom još od Džeralda Forda 1983. godine.

Bil Klinton, čije se ime više puta pominje u Epstinovim dokumentima, poznavao je finansijera, ali tvrdi da je prekinuo kontakt sa njim pre dvije decenije. Ni Hilari ni Bil Klinton nisu optuženi od strane Epstinovih žrtava, a oboje su negirali da su znali za njegove zločine. Par je zatražio da njihovo saslušanje bude javno.

"Pojavićemo se, ali smatramo da bi bilo bolje da saslušanje bude javno", rekla je Hilari Klinton. "Samo želim da bude pošteno. Želim da se prema svima postupa jednako." Dodala je: "Mi nemamo šta da krijemo. Više puta smo pozivali na potpunu objavu tih dokumenata. Vjerujemo da je svjetlo najbolji dezinficijens."

Bivša predsjednička kandidatkinja tvrdi da se nju i supruga koristi kako bi se skrenula pažnja sa Trampa. "Gledajte ovamo, sjajni predmet! Sada ćemo imati Klintonove, pa čak i Hilari Klinton, koja tog čovjeka nikada nije ni upoznala", izjavila je. Potvrdila je da je Gislejn Maksvel, osuđenu Epstinovu saradnicu, srela "u nekoliko navrata".

Tramp, koji se u dokumentima pominje na hiljade puta, takođe dosljedno negira bilo kakvu povezanost sa Epstinovim zločinima i tvrdi da je prekinuo kontakt sa njim pre više decenija. Komentarišući izjave Hilari Klinton, Tramp je za Bi-Bi-Si rekao da nema šta da krije.

"Oslobođen sam krivice. Nisam imao nikakve veze sa Džefrijem Epstinom. Krenuli su u to nadajući se da će nešto pronaći, a otkrili su upravo suprotno", rekao je. "Oni su umešani. I to je njihov problem... Klinton i mnoge druge demokrate su umiješane."

Ministarstvo pravde ranije je objavilo da neki dokumenti sadrže "neutemeljene i lažne" tvrdnje protiv Trampa podnete FBI-ju neposredno prije izbora 2020. godine. Iz Bijele kuće su saopštili: "Objavljivanjem hiljada stranica dokumenata i saradnjom sa zahtjevima Odbora za nadzor, Trampova administracija učinila je više za žrtve nego što su demokrate ikada učinile."