Dodik i sa utakmice o referendumu: Dokazaćemo da je Šmit nedostojan

Predsjednik Srpske Milorad Dodik kome je CIK oduzeo mandat izjavio je da će predstojeći referendum pokazati da je visoki predstavnik Kristijan Šmit nedostojan da se igra sa jednim narodom kakav je srpski narod, a on je umislio da može.

Izvor: SRNA/Sanja Srdić

"Tada ćemo vidjeti da li se poštuje volja naroda ili volja jednog ishabanog, penzionisanog političara, kome muslimani daju značaj sam zato što je protiv Republike Srpske i protiv Srba", rekao je Dodik.

On je potvrdio da će saopštiti ime novog mandatara za sastav Republike Srpske odmah nakon što Narodna skupština Republike Srpske potvrdi da je sadašnjoj Vladi istekao mandat.

Govoreći o podršci Deklaraciji Saveza opština i gradova Republike Srpske kojom se odbacuje politički motivisana presuda predsjedniku Srpske i tome što nisu sve lokalne zajednice podržale ovaj dokument, Dodik je rekao da nikada ne možete imati sve i da je većina ljudi za odbacivanje nelegitimnosti.

"Manjine nas ne interesuju. Interesuje nas većina ljudi u Republici Srpskoj, većina opština, većina skupština, većina svih. Većina ljudi je na strani odbacivanja nelegitimnosti, borbe protiv onih koji žele da unište Republiku Srpsku, a oni koji iz svojih kalkulantskih razloga pokazuju da su dio srpskog političkog i nacionalnog otpada, o njima ne treba da se vodi računa", rekao je Dodik.

On je istakao da je za njega i srpski narod jako važna podrška Srbije kao matice i prijatelja iz svijeta.

"Ovo je moja zemlja, moj narod. Samo nekim čudnim geopolitičkim igrama mi nismo u istoj zemlji, ali živimo isti život, isti način života, radujemo se istim pobjedama, tugujemo našim porazima. Mi smo jedinstveni i to ne može niko da promijeni. Zato i svaka podrška važi, znači i veoma mi je bitna", rekao je Dodik u Beogradu.

(Srna)